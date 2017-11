Das passende Outfit für den richtigen Anlass

Bei vielen Anlässen ist es notwendig, dass wir gut gekleidet sind. So zum Beispiel bei einem Vorstellungsgespräch, bei einem Date oder auch einfach auf einer Feier im Freundes- oder Bekanntenkreis. In all diesen Fällen wird das Outfit nicht nur positiv auf den Gegenüber zu wirken, sondern kann auch das eigene Selbstvertrauen stärken. Damit das in der Praxis auch tatsächlich klappt möchten wir Ihnen an dieser Stelle ein paar Tipps geben, mit denen Sie sich für jede Situation die passenden Klamotten zusammenstellen können.

Während Frauen eher dazu neigen Schmuck als Accessoire zu verwenden, ist dieser bei Herren nur selten angebracht. Deutlich beliebtere Accessoires sind bei Männern deshalb Uhren, Gürtel und Krawatten. Sie bieten die Möglichkeit jedes Outfit individuell abzurunden und mit einer persönlichen Note zu versehen. Dabei sind in der Regel eher schlichte Ausführungen ratsam, denn hiermit lässt sich kaum etwas falsch machen. Wer einen dunklen Gürtel mit einer schlichten Uhr und schwarzen Schuhen kombiniert, der macht bereits durch diese Kombination einen guten Eindruck, vorausgesetzt der Rest des Outfits stimmt. Wer lieber eine gewagte Uhr und eine ausgefallene Krawatte tragen möchte, der geht das Risiko ein, dass dies beim Gegenüber keinen guten Eindruck macht. Insbesondere bei einem Bewerbungsgespräch kann dies schnell zu einem Ausschlusskriterium werden.

Um ein Outfit optimal abzurunden, dürfen natürlich die entsprechenden Schuhe nicht fehlen. Gerade in Kombination mit einem Anzug oder einem Jackett ist es wichtig, dass auch ein entsprechendes Schuhwerk getragen wird, um einen stimmigen Gesamteindruck herzustellen. Wer eine normale Schuhgröße hat, der kann einfach in ein Geschäft gehen, und sich für ein neues Outfit das passende Schuhwerk zulegen. Wer allerdings eine besonders große oder kleine Schuhgröße hat, der kann in solch einer Situation ein Problem bekommen. In vielen Schuhgeschäften sind solche Größen nicht vorrätig und müssten bestellt werden. Deshalb empfehlen wir in diesem Fall den Horsch Online Shop. Hier gibt es viele vielseitige Schuhmodelle in allen Größen, die sich zu jedem Anlass kombinieren lassen. Außerdem hat Horsch in vier deutschen Großstädten Filialen. So ist auch eine persönliche Beratung gar kein Problem.

Wenn ein wichtiger Termin ansteht, dann sollte das Outfit nicht erst an diesem Tag zusammengestellt werden, sondern wenigstens am Tag vorher. So kann gewährleistet werden, dass alle Komponenten sauber sind und immer noch angemessen sitzen. Darüber hinaus bietet sich so die Möglichkeit noch den Rat einer anderen Person einzuholen, um Komplettausfälle zu vermeiden. Denn wie wir schon an dieser Stelle berichtet haben, sind vor allem Panikkäufe oft der Grund für ein schlechtes Outfit.