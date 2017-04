Hood by Air gönnt sich eine Auszeit

Shayne Oliver, Designer des New Yorker Labels Hood by Air, wird bei seinem beliebten Streetwear-Label ab sofort eine Pause einlegen. Diese Nachricht wurde am Donnerstag bekannt gegeben und bestätigt Vermutungen, dass es bei Hood by Air in nächster Zeit etwas ruhiger werden könnte.

Oliver wurde im März von der Modemarke Helmug Lang rekrutiert , um eine Sonderkollektion zu entwerfen, die im September 2017 herauskommen soll. Zu dem Zeitpunkt kündigte ein Hood by Air-Sprecher eine "Übergangszeit" des Labels an, um sich der Sonderkollektion zu widmen.

Spekulationen über die Zukunft des Labels gibt es bereits seit Oliver seine Modenschau auf der Pariser Modewoche ohne Erklärung absagte. Leilah Weinraub, Mitbegründer und Geschäftsführer des Labels, wird ebenfalls einen Schritt zurücktreten, um sich Filmprojekten zu widmen.

Hood by Air begann im Jahr 2006 als kleines Streetwear-Projekt, das sich auf zunächst auf T-Shirts und Sweatshirts konzentrierte, die von der Skate-Kultur inspiriert wurden und schnell eine Fangemeinschaft aufbauten. 2012 wurde die Linie zur kompletten Ready-to-wear-Marke, die schon bald von prominenten Rappern, Musikern und Models wie Rihanna und Kanye West getragen wurde.

Oliver soll bei Helmut Lang eine zeitgenössische, luxuriöse Streetwear-Ästhetik einfüren. Die neue Richtung, die das zur japanischen Uniqlo-Mutter Fast Retailing gehörende Label eingeschlagen hat, wird in der Branche mit Spannung verfolg, da vom Großhandel abhängige Marken im mittleren Preissegment sich zunehmend unter Druck gesetzt fühlen. Das einstige Designer-Label wurde nach der Übernahme durch Fast Retailing im Jahr 2006 als zeitgenössisches und preisgünstigeres Label re-etabliert.

Foto : Hood by Air Facebook