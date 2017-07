In Bildern: Der erste Soul Salon in Amsterdam

Amsterdam – Die Nachfrage nach nachhaltigen Innovationen in der globalen Modeindustrie wurde diese Woche im Amsterdamer Soul Salon, einer neuen Modemesse, von verschiedenen Seiten beleuchtet.

Mit dem Ziel, ‚brands, Designer, Einkäufer und Presse zusammenzubringen, um ihre gemeinsame Leidenschaft für Innovation dazu nutzen, an einer nachhaltigeren Zukunft zu arbeiten“ ging die Idee von Cécile Scheele, der Frau hinter Powering Sustainable Fashion in den Niederlanden an den Start. Zeitgleich zur Modefabriek und Market by Kleine Fabriek stattfindend, öffnete die Messe am Sonntag ihre Pforten für die Öffentlichkeit. Die Atmosphäre im Soul Salon unter den Ausstellern und Besuchern war ruhig, aber positiv und optimistisch, wie FashionUnited NL berichtet. 60 Brands, darunter MYOMY Do Goods, Granny's Finest, Po-Zu, Komodo und Mud Jeans waren auf dem Soul Salon zugegen, um ihre neuen Kollektionen zu präsentieren.

Jede der Brands wurde persönlich von der Organisation betreut und wurde dazu aufgefordert, die Stände so kreativ wie möglich zu gestalten: „Wenn wir das Wollsocken-Image loswerden wollen, das der nachhaltigen Mode anhängt, müssen wir sehr kreativ werden, was die Markenpräsentation angeht“, so Scheele gegenüber FashionUnited. Der Soul Salon wurde am ersten Tag gut angenommen. Marken lobten die Initiative und die Location, während Händler die Tatsache lobten, dass es sich um ein kostenloses Event handelte. Eine Bestätigung der zweiten Ausgabe der Messe gibt es bereits, da Brands die auf der Ethical Fashion Show in Berlin ausstellen, ihr Interesse bekundet haben. „Insbesondere wollten sie wissen, wie es war, sodass sie bei der nächsten Ausgabe dabei sein können“, so Dena Simaite von Noumenon gegenüber FashionUnited.

FashionUnited zeigt Ihnen hier die Bilder vom Eröffnungstag der Messe, sowie ein Video mit niederländischem Sound, das aber einen guten visuellen Überblick vermittelt.