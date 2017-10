Kipling bringt Vintage-Kollektion heraus

Die belgische Accessoires-Marke Kipling feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen und hat dies zum Anlass genommen, sich auf ihre Wurzeln zu besinnen und mit einer von den 90er Jahren inspirierten Sonderkollektion an diese zu erinnern.

Erst im Sommer hatte die Taschen- und Accessoires-Marke mit ihrer ersten weltweiten Marketingkampagne zum Jubiläum auf sich aufmerksam gemacht und sich kühn, farbenfroh und ganzheitlich gegeben. Jetzt sind die Farben der '90er dran, die sich in fünf Modellen und Farben zeigen werden: Eine Gürteltasche, einen kleinen Rucksack, kleine Schultertaschen und eine Reisetasche wird es in Gelb, Rot, Weiß, Blau und Schwarz geben.

Die Designs der Retro-Kollektion orientieren sich an Originaldesigns der '90er und bieten authentische Details, wie etwa das runde Logo, große Reißverschlüsse und das Kult-Äffchen als Schlüsselanhänger. Kipling wurde 1987 von Paul van de Velde und Xavier Kegels gegründet und ist inzwischen zu einer internationalen Marke geworden, die es in 67 Ländern gibt.

„Wir fingen damit an, uns 30 Jahre zurück in unser Archiv zu begeben. Und wir haben herausgefunden, dass die Taschen genauso zeitlos, modern und relevant sind wie zum ersten Mal“, sagte Jurgen Derycke, Omnichannel- Marketing Manager bei Kipling. „Indem wir diese in ihren ursprünglichen Stilen neu aufleben lassen, erhalten wir eine authentische und nostalgische Kollektion, die immer noch im Trend ist. Wir haben den großen Erfolg des 90er Jahre-Trends gesehen, deshalb haben wir uns für diese Kollektion auf unsere Anfänge besonnen.“

Kiplings 90er Jahre Vintage-Kollektion soll voraussichtlich Ende November, rechtzeitig zu Beginn der Feiertagssaison, in den Geschäften und Online erhältlich sein.

Foto: 90er Jahre Kollektion, Kipling