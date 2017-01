MS-Mode: 44 Shops öffnen in Frankreich wieder ihre Türen

Nach einer erneuten Anhörung des Falles von MS-Mode am vergangenen Montag, den 23. Januar, entschied das Tribunal de Commerce de Lille schließlich für die Weiterführung der neuen Filialen von MS-Mode Holland. So werden insgesamt 44 Shops in Frankreich ihre Arbeit wieder aufzunehmen, 176 Arbeitsplätze bleiben erhalten.

Diese Wiederaufnahme eines Teils des Geschäfts setzt ein Zeichen für die Plus-Size-Modekette, die nun, zusätzlich zum Online-Shop, der seit einigen Wochen wieder erreichbar ist, auch stationär einen Teil ihres Marktes zurückgewinnen kann. Der neuerliche Geschäftsbetrieb dieser Filialen wird in Kürze erwartet, sodass bereits gelieferte Winterartikel noch vor Ankunft der neuen Kollektion verkauft werden können. Weitere Informationen sollen so schnell wie möglich mitgeteilt werden.

Foto: MS-Mode