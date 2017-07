O'Neill ehrt Gründer mit Memorial-T-Shirts

Zum Andenken an Gründer Jack O'Neill, der am 2. Juni im kalifornischen Santa Cruz im Alter von 94 Jahren verstarb, hat die Surfmarke Memorial-T-Shirts herausgebracht, die ab sofort über die Website der Marke erhältlich sind.

Es gibt zwei verschiedene Motive: Einmal das markante Gesicht des Gründers als Silhouette auf einem weißen, hellgrauen oder schwarzen Untergrund, und ein hellgraues T-Shirt mit dem O'Neill-Zitat "Three most important things in life: surf, surf, surf" für jeweils 25,99 Euro.

Alle Erlöse aus dem Verkauf der O'Neill Memorial-T-Shirts gehen an die O'Neill Sea Odyssey, eine praktische Erfahrung für Schüler und Schülerinnen der 4. bis 6. Klasse zum Schutz und der Erhaltung der Weltmeere. Die Initiative wurde von O'Neill im Jahr 1996 gegrüdet und wird 2018, in ihrem 21. Jahr, ihren 100.000 Teilnehmer willkommen heißen.

Auf der Jack O'Neill Memorial-Seite der Website können Fans weitere Zitate und Informationen über den O'Neill-Gründer und Erfinder des Wetsuits finden, sowie Erinnerungen an ihn und das weltweite Paddle-Out , mit dem ihn am 9. und 10. Juli Tausende von Surfern an acht Orten der Welt ehrten.

Die Kultmarke wurde 1952 von Jack O'Neill gegründet. Ihm wird auch die Erfindung des ersten Neoprenanzugs und des ersten Wetsuits für Surfer zugeschrieben. Seitdem ist die Surf-, Wintersport- und Lifestyle-Marke erheblich gewachsen und bietet nachhaltig produzierte, innovative Produkte einem breiten Publikum weltweit an.

Foto: O'Neill-Website