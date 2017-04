Rana Plaza - vier Jahre danach

Zum vierten Mal werden sich Menschen auf der ganzen Welt zum Jahrestag des schlimmsten Industrieunglücks der Geschichte - zum schlimmsten Unglück der Bekleidungsindustrie überhaupt - zusammenfinden. Am 24. April 2013 stürzte das Rana Plaza-Gebäude in Savar in der Nähe von Dhaka in Bangladesch ein. 1.134 Arbeiter und Arbeiterinnen, die in den fünf darin untergebrachten Bekleidungsfabriken arbeiteten, bezahlten mit ihrem Leben; mehr als 2.500 wurden verletzt. Tragischerweise hätten die meisten - wenn nicht alle - Todesfälle und Verletzungen verhindert werden können, hätten die Bekleidungsarbeiter das Gebäude evakuieren dürfen wie Arbeiter anderer Betriebe auch.

FashionUnited hat einen Zeitstrahl zusammengestellt, der die Ereignisse von diesem tragischen Tag im April bis zu jüngsten Entwicklungen zusammenfasst - den Dhaka Apparel Summit, Fashion Revolution Day, Anstrengungen des Abkommens für Brandschutz und Gebäudesicherheit in Bangladesch und der Allianz für Arbeitersicherheit in Bangladesch und andere Bemühungen internationaler Akteure und Akteure vor Ort. Werden ihre gemeinsamen Anstrengungen ausreichen, um das Unglück in wirkliche Veränderungen in der weltweiten Bekleidungsindustrie und ihrer Lieferkette zu wandeln? Das bleibt abzuwarten.

Foto: Zakir Hossain Chowdhury / ANADOLU AGENCY