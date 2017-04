Skechers launcht neue Athleisure-Linie

Der US-amerikanische Schuhhersteller Skechers setzt auf den Athleisure-Trend. Am Montag feierte die neue Kollektion „YOU by Skechers“ ihr Debüt, die das Unternehmen als „spannendes Crossover zwischen unseren Performance- und Lifestyle-Linien“ vorstellte. Erst einmal ist sie im Online-Store und den eigenen Boutiquen der Marke sowie im US-amerikanischen Fachhandel und in ausgewählten Warenhäusern erhältlich. In den kommenden Monaten soll die Kollektion dann um zusätzliche Modelle und Farben erweitert und auch weltweit auf den Markt gebracht werden.

Für President Michael Greenberg besetzt die neue Linie eine Marktlücke: „Wir haben zuletzt eine explodierende Nachfrage nach leichten Wellness-Schuhen im Athleisure-Segment beobachtet“, erklärte er. „YOU by Skechers gibt uns nun eine perfekte Möglichkeit, die besten Aspekte unserer Performance- und Lifestyle-Angebote zu verschmelzen, um diesen Wünschen gerecht zu werden.“ Ganz zeitgemäß unterstützt das Unternehmen die Markteinführung mit einem umfassenden Social-Media-Auftritt, in dem die Kundinnen nicht nur über Schuhe, sondern auch über allgemeine Wellness-Themen wie Gesundheit und Ernährung informiert werden.

Skechers hat in den vergangenen Jahren immer wieder ein gutes Gespür für Trends bewiesen und ist damit an den meisten alteingesessenen Konkurrenten vorbeigezogen. So etablierte sich die Marke als zweitgrößter Schuhanbieter in den USA, im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde mit knapp 3,6 Milliarden US-Dollar ein weiterer Umsatzrekord aufgestellt. Hauptziel des Unternehmens ist nun, auch im Ausland zu den führenden Freizeitschuhmarken aufzuschließen. Dabei wurden zuletzt große Fortschritte gemacht: Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Skechers bereits rund 46 Prozent des Gesamtumsatzes außerhalb der USA.

Foto: Skechers Facebook-Page