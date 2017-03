Top 10 Blogs - die beliebtesten deutschen Modeblogs

Ohne zuviel vorweg nehmen zu wollen, eins steht fest - sich als Top Dog, äh, Top Blog zu etablieren ist nicht einfach, denn wie unsere Top 10 zeigt, sind nur wenige Blogs vom letzten Jahr überhaupt noch dabei. Zudem wollen Blogger nicht mehr Blogger genannt werden, sondern "soziale Beeinflusser" auf Neudeutsch. Auf jeden Fall sollte man diese zehn Blogs auch 2017 im Auge behalten.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich einiges geändert: Zum Beispiel ist Facebook nicht länger der wichtigste Kanal der sozialen Medien; diese Rolle hat Instagram übernommen, weshalb sich auch die von FashionUnited benutzte Formel geändert hat. Diese war für 2016 (Instagram followers * 3) + (Facebook likes * 2) + (Twitter followers * 2) + Pinterest followers + (Instagram # * 3) / 1.000 (Stand: Dezember 2016).

Wichtig ist inzwischen auch zu vloggen, also Videos auf YouTube zu veröffentlichen; zudem wird Snapchat als Kanal immer wichtiger. In die Wertung wurden die beiden Kanäle jedoch noch nicht einbezogen, da Snapchat die Anzahl der Anhänger nicht veröffentlicht und noch nicht jeder Blogger, pardon, soziale Beeinflusser, auch auf YouTube vertreten ist. Jetzt aber ohne weitere Verzögerung zu unserem Ranking, in absteigender Reihenfolge, damit es spannend bleibt.

10. Matiamu

Matiamu ist das Blog von Sofia Tsakiridou, einem deutschen Model mit griechischen Wurzeln ("mati amu" heißt "meine Augen" auf griechisch). Sofia lebt - wie einige andere Blogger in dieser Liste auch - im schönen Hamburg und schreibt über Reisen, Beauty, Mode und Essen. Sie hat 264.000 Instagram-Anhänger und 8.200 Facebook-Fans und liegt damit am Ende unserer Top 10 der deutschen Modeblogs.

9. MVB

Marie von Behrens fing ihr Blog 2010, im Alter von 12 Jahren an und schoss die Fotos auf der Olympus-Kamera ihres Vaters. Seitdem ist die inzwischen 19-jährige Hamburgerin (und damit die jüngste Top 10-Bloggerin unserer Liste ) weit professioneller geworden - Unternehmen stehen inzwischen Schlange, um mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie setzt klar auf Instagram hat dort 374.500 Fans, sowie 6000 Facebook-Fans.

8. Nova Lana Love

Unter dem eingängigen Motto "Love and Passion for Beauty and Fashion" bloggt die 24-jährige Publizistik-Studentin Farina Opoku über Beauty, Fashion und Travel. Die starke Instagram-Anhängerschaft (612.000) und 43.300 Facebook-Fans haben das Blog auf Platz 8 gebracht.

7. Itsmecaro

Um Fashion, Beauty, Travel und Fitness geht es in Caroline Einhoffs Blog; einem der wenigen in unseren Top 10, das auf deutsch und nicht auf englisch verfasst ist. Die 25-Jährige reist gern und viel und setzt sich vor verschiedenen Kulissen in Szene. Wie auch bei Nova Lana Love zeigt sich bei Itsmecaro, was eine starke Instagram-Anhängerschaft bewirken kann - 732.000 Instagram-Fans (gegenüber 75 Facebook-Fans und 1.200 Twitter-Anhängern) reichten aus, um das Blog auf Platz 7 zu bringen.

6. Ohh Couture

Ohh Couture wird gemeinsam von Leonie Hanne und Alexander Galievsky betrieben - Leonie ist passionierte Style- und Travel-Bloggerin, während Alexander sich um die Fotos und Firmen-Kooperationen kümmert. Das Blog hat stolze 718.000 Anhänger auf Instagram, 17.250 auf Facebook und 10.500 auf Pinterest und schoss damit auf Platz 6.

5. Xenia Overdose

Xenia van der Woodsen ist eine Lifestyle-Bloggerin aus Hamburg, die sich der Blogwalk-Community angeschlossen hat - diese war im letzten Jahr auf Platz 3. Doch inzwischen kann Xenia Overdose mit 651.000 Instagram-Fans und 138.5000 Facebook-Fans gut auf eigenen Füssen stehen - leben kann sie vom Bloggen auch schon seit einiger Zeit. Sie verfasst ihre Posts übrigens sowohl auf englisch als auch auf deutsch.

4. Carodaur

Caroline Daur ist eine 21-jährige BWL-Studentin aus - Sie haben es sich fast gedacht - Hamburg, deren Blog so erfolgreich ist, dass ihr Studium zum Fernstudium wurde, reist sie doch inzwischen meistens auf wichtige Modemessen, Shootings und andere Veranstaltungen rund um die Themen, die ihr am Herzen liegen: Mode, Fitness, Reisen, Fotografie und Essen. Und fast 850.000 Anhänger auf Instagram und 115.000 auf Facebook können sich wirklich sehen lassen und brachten Carodaur auf Platz 4.

3. Fashion Hippie Loves

Dieses Fashion, Beauty und Travel-Blog, das von Anna-Lea Popp aus Stuttgart betrieben wird, blieb in den Top 5, fiel jedoch um einen Platz verglichen zum Vorjahr von der 2. an die 3. Stelle. Instagram ist hier klar der Motor des Erfolgs mit 961.000 Anhängern, aber auch der Facebook-Erfolg kann sich sehen lassen, konnte Fashion Hippie Loves seine Fans von 2015 im Vorjahr doch auf 145.000 bis Ende 2016 mehr als verdoppeln.

2. The Modern Man

Dieses Fashion, Fitness und Lifestyle-Blog wird von drei Männern aus Solingen erstellt - Sandro Rasa, Daniel Fuchs und Konstantin Geogarkis alias Sandro, Daniel und Kosta. Sie teilten ihre Leidenschaft so erfolgreich mit den Männern, die sie inspirieren wollen, dass sie sich auf Platz 2 katapultierten. Eines der wenigen Modeblogs von Männern für Männer hat stolze 1,8 Millionen Instagram-Fans und betreibt auch eine Facebook-Seite (6.900 Anhänger).

1. Toni Mahfud

Toni Mahfud, der im letzten Jahr wie aus dem Nichts auf den 1. Platz stieg, bleibt auch 2016 die Nummer Eins. Gelernt ist eben gelernt, denn einer der wenigen Männer unter den deutschen Top-Bloggern gehört zu einer neuen Generation von Beeinflussern, die mit den sozialen Medien aufgewachsen sind. Entsprechend legte er um fast 300.000 Fans auf Facebook zu (und hat jetzt stolze 1,05 Millionen FB-Fans) und ist der größte Instagram-Gewinner mit 1,5 Millionen neuen Anhängern in einem Jahr, was ihn auf insgesamt 2,6 Millionen bringt. Da kann er sich auch leisten, nicht auf Twitter und Pinterest vetreten zu sein. Es schadet natürlich nicht, dass der Mann gut aussieht und ein Multitalent ist - er macht das Bloggen eigentlich nur so nebenbei und ist auch Künstler, Fotograf und Model.

Aufmerksame Leser werden bemerkt haben, dass die folgenden Top 10 Blogs von 2015 (Platz in Klammern) 2016 nicht mehr dabei sind: Blogwalk (3.), Journelles (4.), Maja Wyh (5.), Masha Sedgwick (6.), Stylebook (7.), Les Mads (8., inzwischen eingestellt), This Is Jane Wayne (9.) und Fashiion Carpet (10.).

