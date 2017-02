Bob Philion ist neuer Geschaeftsführer von Puma Nordamerika

Der Herzogenauracher Sportartikelhersteller Puma gab jüngst die Ernennung von Bob Philion als neuem Geschäftsführer von Puma Nordamerika bekannt. Er übernimmt von Jay Piccola, der nach fast 20 Jahren bei Puma Nordamerika in den Ruhestand tritt. Piccola wurde im Jahr 2000 Geschäftsführer für Puma Nordamerika und machte es zu dem, was es heute ist. Er wird als externer Berater weiterhin zur Verfügung stehen.

Philion stieß bereits 2005 zu Puma und war in den letzten sieben Jahre als Präsident und CEO für das Golfgeschäft von Puma verantwortlich. Er leitete bereits im Jahr 2010 die Übernahme von Cobra durch Puma und verhalf der Marke zu ihrem außerordentlichen Wachstum. Neben seiner neuen Rolle bei Puma Nordamerika wird Philion auch weiterhin das globale Geschäft von Cobra Puma Golf führen.

“Mit Bob haben wir die perfekte Führungspersönlichkeit für die Puma-Familie gefunden. Er versteht den nordamerikanischen Markt ebenso wie Pumas globale Strategie”, kommentierte Puma-Geschäftsführer Björn Gulden. “Ich bin davon überzeugt, dass Bob genau die richtige Person ist, um das derzeitige Momentum der Marke weiter voranzutreiben”, fügte er hinzu.

Vor seiner Zeit bei Puma war Philion zehn Jahre bei Reebok tätig; insgesamt verfügt der Golf-Fan über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Merchandise und General Management in den USA und Europa. Zu seinen Aufgaben gehörten das Vertriebsmanagement von einflussreichen Key-Accounts sowie die Leitung von Merchandise-Aktivitäten und Produktmanagement im In- und Ausland.

Puma hatte erst am Freitag mit Silja Hintz eine neue Vertriebschefin u> für Deutschland, Österreich und die Schweiz bekannt gegeben. Durch ihre Ernennung verbindet das Unternehmen die zuvor organisatorisch getrennten Bereiche Field Accounts und Key Accounts.

Foto: Puma