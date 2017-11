Hessnatur Geschäftsführer geht

Der Butzbacher Biomode-Anbieter Hessnatur trennt sich von seinem Geschäftsführer: Vivek Batra wird das Unternehmen zum Ende des Monats verlassen, aus persönlichen Gründen. Er wolle in seine Heimatstadt London zurückkehren, hieß es. Weitere Details zum geplanten Werdegang sind nicht bekannt, Batra wird jedoch dem Beirat des Unternehmens als strategischer Berater weiterhin zur Verfügung stehen.

„Wir bedanken uns sehr herzlich für die exzellente Arbeit von Herrn Batra, der die Entwicklungen mit viel Leidenschaft und Herzblut für Hessnatur vorangetrieben hat“, kommentierte Daniel Flaig, Vorsitzender des Beirats.

Batra hatte die Position erst im März 2016 von Vorstandschef Marc Sommer übernommen , der „auf eigenen Wunsch wieder als Gesellschafter in den Beirat des Unternehmens zurückkehren“ wollte. Batra war zu dem Zeitpunkt Managing Director des Modelabels Dorothée Schumacher gewesen, zu dem er 2011 stieß.

Seit 2012 sitzt Batra bereits im Beirat von Hessnatur und hat dort über mehrere Jahre die strategische Ausrichtung des Unternehmens begleitet. Der gebürtige Inder, der seit vielen Jahren in Europa lebt, hat mehr als 25 Jahre Managmenterfahrung in der europäischen Modebranche und im Einzelhandel.

Bei Hessnatur wird Andrea Ebinger, die als bisherige Finanzchefin und Betriebsleiterin zusammen mit Batra die Doppelspitze des Unternehmens gebildet hatte, dessen Aufgaben zunächst übernehmen. Die 44-Jährige stieß erst im Februar dieses Jahres von der Otto Group zu Hessnatur.

Hessnatur wurde 1976 von Heinz und Dorothea Hess als „Versand für naturgemäße Waren“ gegründet. Im Lauf der Jahre startete das Unternehmen Bio-Baumwollprojekte in verschiedenen Ländern, unter anderem in Ägypten (1991), Senegal (1994) und Peru (1995). Im Jahr 1999 wurde das Unternehmen an die Neckermann AG verkauft.

2005 wurde es als erstes deutsches Unternehmen Mitglied der Fair Wear Foundation und eröffnete in den Folgejahren Geschäfte am Stammsitz in Butzbach sowie in Hamburg und München. Im Jahr 2012 wurde das Schweizer Unternehmen Capvis neuer Eigentümer von Hessnatur.

Foto: Hessnatur-Website