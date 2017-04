Jil Sander bestätigt Luke und Lucie Meier als neues Kreativteam

Erst Mitte letzten Monats hatte das Mailänder Modehaus Jil Sander den Weggang seines Kreativdirektors Rodolfo Paglialunga bestätigt. Jetzt gab es dessen Nachfolger bekannt: Das Ehepaar Lucie und Luke Meier werden sich die kreative Spitze teilen. Beide wurden seit einer Weile als mögliche Nachfolger gehandelt.

Sowohl Lucie als auch Luke Meier haben langjährige Erfahrungen in der Modebranche; zusammengearbeitet beziehungsweise sich eine Position geteilt haben sie aber bis jetzt noch nicht: „Seite an Seite hier arbeiten zu können macht aus dieser Möglichkeit für uns etwas ganz Besonderes“, kommentierte das Ehepaar.

Auf Jil Sander freut sich Lucie Meier besonders, da sie früheste Erinnerungen aus der Kindheit an die Marke hat: „Meine Mutter ist ein großer Jil Sander-Fan. Ich bin damit großgeworden. Wenn sich meine Mutter super schick gekleidet hat, dann in Jil Sander. Ich war fasziniert vom Einfluss der Kleidung auf ihren Ausdruck“, erinnert sich die in der Schweiz aufgewachsene Designerin.

Lucie und Luke Meier bündeln Erfahrungen bei Jil Sander

Lucie Meier war zuletzt Chefdesignerin bei Christian Dior für Haute Couture- und Ready-to-wear-Kollektionen und davor von April 2012 bis Mai 2014 Designchefin für die Show-Kollektionen von Balenciaga. Davor war sie vier Jahre lang als Designerin des Marc Jacobs' Designteams bei Louis Vuitton für den Ready-to-wear-Bereich verantwortlich.

Luke Meier ist als Gründer und Designer des Männermodelabels OAMC bekannt, das sich vom Streetstyle inspirieren lässt. Zuvor arbeitete der gebürtige Kanadier als Kreativdirektor bei der Skate-Marke Supreme, zu der er bereits Ende der 90er Jahre stieß. Luke und Lucie Meier lernten sich während ihrer Studienzeit an der Modeschule Polimoda in Florenz kennen.

Bei Dior werden die beiden Designer für die Damen- und Herrenlinie des Luxuslabels verantwortlich sein und erste Kreationen bei der Präsentation der Vorkollektionen im Juni vorstellen. "Die beiden haben eine Vision, die modern und in sich geschlossen ist, und immer in Verbindung mit dem steht, was gerade relevant ist", kommentierte Jil Sander-Geschäftsführerin Alessandra Bettari.

Mit der Wahl eines Kreativduos, das aus den unterschiedlichen Bereichen Haute Couture und Streetwear kommt, zeigt Jil Sander, dass die Marke den Streetwear-Einfluss auf den Luxusmodemarkt weiter verfolgt. Die erste Kollektion von Lucie und Luke Meier für Jill Sander steht im September dieses Jahres auf dem Programm, wenn das Designduo seine erste Kollektion in Mailand für Frühjahr/Sommer 2018-Saison vorstellt.

Foto: Jil Sander PR