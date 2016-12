Lands’ End: Jerome Griffith wird neuer CEO

Das US-amerikanische Bekleidungsunternehmen Lands’ End Inc. hat einen neuen Chef gefunden. Am Montag erklärte die in Dodgeville ansässige Firma, dass Jerome Griffith vom Board of Directors zum CEO berufen worden sei. Griffith wird seinen neuen Posten demnach am 6. März 2017 antreten. Bis dahin werden Joseph Boitano und James Gooch das Unternehmen weiter als Interim-CEOs führen. Die beiden Manager leiten Lands’ End seit dem Ausstieg von Federica Marchionni Ende September kommissarisch.

Jerome Griffith verfügt über umfassende Erfahrungen in der Branche: Bis zum vergangenen August leitete er als CEO den Reisegepäck-Anbieter Tumi Holdings. Zuvor war er unter anderem Chief Operating Officer und Amerika-Chef des Bekleidungsunternehmens Esprit gewesen und hatte Führungsposten bei Tommy Hilfiger und der J. Peterman Company bekleidet.

„Ich freue mich, zu einem Zeitpunkt zu Lands’ End zu kommen, an dem das Unternehmen seine nächste Wachstums- und Entwicklungsphase beginnt“, erklärte der designierte CEO in einer Mitteilung. Die Marke sei gut positioniert, um „als weltweit führender Anbieter klassischer amerikanischer Sportswear weiter zu wachsen“.

Foto: Lands’ End