Melanie Pannenbecker neue Deutschland-Chefin von Christian Dior

Seit Anfang des Jahres ist Melanie Pannenbecker neue Chefin für Deutschland und Österreich bei Christian Dior. Sie wechselte nach einer kurzen Zeit bei Tiffany & Co. zum französischen Luxusunternehmen.

Bei Dior tritt Pannenbecker die Nachfolge von Laurent Piffaut an, der nach nur 18 Monaten zu Alexander McQueen wechselte. Pannenbecker kann auf langjährige Erfahrungen bei Luxusunternehmen zurückgreifen, arbeitete sie doch zuvor bei namhaften Mode- und Accessoires-Marken wie Issey Miyake, Prada, Louis Vuitton, Chanel und Tiffany & Co.

Nach nur fünf Monaten als Einzelhandelschefin für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Tschechien bei Tiffany & Co. in München stößt Pannenbecker zu Christian Dior, dessen deutsches Büro sich ebenfalls in München befindet. Von Januar 2014 bis August 2016 arbeitete Pannenbecker als Modechefin für Deutschland und Österreich bei Chanel in Hamburg.

Pannenbecker begann ihre Karriere 1990 als Großhandelschefin für Zentral- und Nordeuropa bei Issey Miyake und wechselte nach neun Jahren in gleicher Kapazität zu Prada. Dort blieb sie acht Jahre, bis sie im Januar 2007 als Marketing- und Kommunikationschefin für Deutschland und Österreich zu Louis Vuitton wechselte. Nach gut zweieinhalb Jahren zog es sie zu Prada zurück, wo sie im Juli 2009 als Einzelhandels- und Großhandelschefin für die Region Zentral- und Nordeuropa einstieg und bis Dezember 2013 blieb.

Das französische Modehaus hatte erst im Juli letzten Jahres für Schlagzeilen gesorgt, nachdem es mit Maria Grazia Chiuri zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Frau zur Kreativchefin machte.

Foto: LinkedIn