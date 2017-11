Rob Schilder wird alleiniger CEO von G-Star Raw

Das niederländische Denim-Label G-Star Raw hat die Ernennung von Rob Schilder zum alleinigen Geschäftsführer des Unternehmens bekannt gegeben. Erst vor einem Jahr, im November 2016, wurde als Übergangslösung das Modell mit zwei Geschäftsführern - Schilder und Patrick Kraaijeveld - eingeführt, das aber als temporäre Lösung gedacht war. Jetzt gibt es nur noch einen CEO, um „die Strategie der Marke mit einem starken Einzelhandelsschwerpunkt weiter umzusetzen”, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Kraaijeveld wird das Unternehmen verlassen.

„Das Co-CEO-Modell war ein temporäres Modell, um den Übergang zu unterstützen und die Organisation auf eine auf den Einzelhandel fokussierte Zukunft vorzubereiten. Dies war erfolgreich und nach einem Jahr sind wir bereit, die Ernennung eines alleinigen CEOs, Rob Schilder, bekannt zu geben”, kommentierte Gründer Jos van Tilburg.

„Patrick hat in den letzten 25 Jahren mehr als jeder andere zum Erfolg von G-Star beigetragen. In all diesen Jahren hat er eine wichtige Rolle beim Wachstum unserer Marke gespielt. In seiner Karriere bei G-Star, die vom Verkäufer bis zum Co-CEO reichte, hat Patrick mit seinem Optimismus, seiner Energie und seinem Know-how erfolgreich zum Unternehmen beigetragen”, fügte van Tilburg hinzu.

Kraaijeveld und Schilder hatten van Tilburg ab 12. Oktober 2016 in seiner Position als Geschäftsführer ersetzt, nachdem dieser als Vorstandsvorsitzender seinen Schwerpunkt vom Tagesgeschäft der Strategie des Unternehmens zuwandte. Kraaijeveld hielt zuvor die Position des Betriebsleiters inne, während Schilder als Kommerz- und Kreativchef tätig war.

G-Star Raw hatte erst vor wenigen Tagen von sich reden gemacht, nachdem das Label auf der „See Now Buy Now”-Modenschau der B2C-Plattform Tmall des chinesischen Onlineriesen Alibaba debütierte und seine Tmall-Kollektion 2017 vorstellte, die in limitierter Auflage erhältlich ist.

Foto: G-Star Raw Facebook