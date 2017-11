G-Star RAW debütiert auf Alibabas Tmall „See Now Buy Now”-Modenschau

Die niederländische Designermarke G-Star Raw gab ihr Debüt auf Alibabas Tmall „See Now Buy Now”- Modenschau, die gestern um 9 Uhr Eastern Time ausgestrahlt wurde. Mode-Ikone, Sänger und Schauspieler VanNess Wu schloss sich zum zweiten Mal nach dem Launch der G-Star Elwood X25 II während der New Yorker Modewoche mit der Marke zusammen, um ihre limitierte Tmall-Kollektion 2017 vorzustellen.

Die zweite Ausgabe von Tmall’s „See Now Buy Now”-Veranstaltung, Chinas größter virtueller Modenschau , fand nur wenige Tage vor dem Global Shopping Festival - zuvor als Singles Day bekannt- das jedes Jahr am 11. November stattfindet. Die Modenschau zeigte Einkauf als Unterhaltung und stellte Markenmode vor, die auf Alibabas 11.11 Global Shopping Festival gekauft werden kann. Im letzten Jahr schaffte es die Marketinginitiative, 17,8 Milliarden US-Dollar an Nettowarenvolumen umzusetzen.

„Die Tmall Global Fashion Show ist eine Schlüsselveranstaltung, die unser 11.11 Global Shopping Festival beginnen lässt und Tmalls unglaubliches Wachstum der letzten Jahre unterstreicht… Wir erwarten, dass die Veranstaltung zum Lifestyle-Trendsetter für chinesische Verbraucher wird und in der Tat eine Modenschau, die immer verfügbar ist”, sagte Chris Tung, Marketingchef der Alibaba Group, im letzten Jahr über die Veranstaltung.

Die diesjährige „See Now Buy Now”-Fashion Show wurde ursprünglich am 20. Oktober in Shanghai aufgezeichnet und am 31. Oktober über sieben Medienplattformen ausgestrahlt, darunter dem Fernsehsender Beijing TV, der Smart TV-Plattform CIBN, der Online-Videoplattform Youku, Weibo, dem Nachrichtendienst Toutiao und den Taobao und Tmall Shopping-Apps. Die Zuschauer konnten die von Modemarken wie G-Star Raw, LVMH’s Guerlain und Rimowa, Estée Lauders MAC und SMCPs Sandro, Maje und Claudie Pierlot, sowie Furla, TAG Heuer, Polo Ralph Lauren und anderen vorgestellten Modeartikel auch direkt kaufen.

Laut einer Pressemitteilung von G-Star Raw sahen sich über einhundert Millionen Zuschauer aus China das Ereignis im Fernsehen und im Internet an und lernten die exklusive Kollektion der Marke kennen, darunter eine seltene handgefertigte Patchwork-G-Star-Elwood-Jeans, die vom Mitinhaber und Head of Imagination der Marke, Pharrell Williams, entworfen wurde. Die Jeans in limitierter Auflage wird am 31. Oktober exklusiv über den offiziellen Tmall Onlineshop von G-Star RAW angeboten werden.

Der Rest der Kollektion wird über Alibabas 11.11 Global Shopping Festival erhältlich sein; eine Veranstaltung, für die sich das ganze Land jetzt schon rüstet. Die 24-Stunden-Veranstaltung findet jährlich am 11. November statt und gilt als Maßstab für Chinas anhaltenden Trend zum Online-Shopping. Aber auch außerhalb Chinas ist es schwer, das gut organisierte Ereignis zu ignorieren: „Der wahre Grund für diejenigen außerhalb Chinas, 11.11 zu beachten, ist, dass es ihnen einen Einblick in die Zukunft des Einzelhandels gibt”, sagte Tung im Interview mit Luxury Daily em> vor der diesjährigen Modenschau.

