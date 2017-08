Neuer Eigentümer: Mexx ist wieder niederländisch

Die niederländische Modemarke Mexx hat wieder einmal den Eigentümer gewechselt. Am Dienstag teilte die RNF Holding mit, das Label von der türkischen Eroğlu Holding gekauft zu haben. Die Transaktion wurde demnach bereits am 12. Juli vollzogen. Sie schließt die Sparte Mexx Perfumes ein, die im Rahmen eines langfristigen Lizenzabkommens vom US-amerikanischen Kosmetikkonzern Coty betrieben wird. Weitere Details der Übernahme, darunter auch der Kaufpreis, wurden nicht veröffentlicht.

Der im niederländischen Drunen ansässige RNF Holding gehört unter anderem der Schuhhersteller Ferro Footwear BV. Zudem hält sie Lizenzen der Marken Umbro und Scout für Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Beneluxländer. Mit dem Label Mexx, das in die neu gegründete Gesellschaft Mexx International BV eingebracht wurde, verfügt der Konzern nun auch über eine eigene Modesparte.

„Mexx erfüllte für uns einige Kriterien: Es ist eine authentische Marke mit starker Tradition, einer klaren Positionierung und einer weltweiten Markenbekanntheit, die sich nutzen lässt“, erklärte Ferry Helmer, Managing Partner von RNF. „Wir sind stolz, Mexx wieder in niederländische Hand gebracht zu haben. Bei RNF sehen wir für Mexx großes Potenzial, um eine wichtige Rolle in der heutigen Mode- und Accessoireslandschaft zu spielen. Wir freuen uns auf eine Wiederbelebung.“

Mexx hat in den vergangenen Jahren bewegte Zeiten erlebt. 2001 verkaufte Rattan Chadha das Unternehmen, das er 1986 in Amsterdam gegründet hatte, für 264 Millionen US-Dollar sowie erfolgsabhängige Zusatzzahlungen an den US-Konzern Liz Claiborne. 2011 übernahm das Investmenthaus The Gores Group für nur noch 85 Millionen US-Dollar eine Mehrheitsbeteiligung an dem inzwischen hoch verschuldeten niederländischen Modeunternehmen. 2014 musste Mexx schließlich Insolvenz anmelden. Im folgenden Jahr wurde dann die Eroğlu Holding neuer Eigentümer. Sie zahlte Berichten zufolge lediglich 21 Millionen Euro für die angeschlagene Marke. Nun ist es also an RNF, Mexx wieder auf Erfolgskurs zu bringen.

Foto: Mexx Facebook-Page