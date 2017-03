Nike bleibt 'wertvollste' Bekleidungsmarke

Der Sportartikelriese Nike ist erneut zur wertvollsten Bekleidungsmarke der Welt gekürt worden. Dies fand die in London sitzende Bewertungs- und Strategieberatung Brand Finance heraus. Der Wert der Marke stieg um 13 Prozent auf 32 Milliarden US-Dollar.

Brand Finance attestierte der Marke einen Wert von 92 von 100, basierend auf den Faktoren Marketinginvestment, Bekanntheit, Angestelltenzufriedenheit und Unternehmens-Reputation. Dieses AAA+-Rating macht die amerikanische Sportswear-Brand zur einflussreichsten Marke in der Bekleidungsindustrie und die drittstärkste aller Industrien.

Die Stärke von Nike begründet sich vor allem auf der Fähigkeit der Marke, sich „kontinuierlich weiter zu entwickeln und State-of-the-Art-Produkte zu schaffen, die eine weite Demografie-Spanne an Kunden ansprechen,“ so Brand Finance. Erst kürzlich lancierte Nike eine Hijab- und eine Plus-Size- Kollektion und im vergangenen Jahr wurden die selbstschnürenden Sneaker HyperAdapt, die durch den Film ‘Back to the Future’ inspiriert wurden, entwickelt.

Neben seiner Produkte liefert Nike auch eine starke Markenbotschaft, die von Marketing-Kampagnen begleitet wird und so die Brand-Value steigert. Die ‚Equality’-Kampagne der Marke beispielsweise ermutigt Menschen dazu, die auf dem Sportplatz an den Tage gelegte Fairness auch auf alltägliche Situationen zu übertragen.

H&M landet im Marken-Ranking vor Zara

Auf dem zweiten Platz landet der schwedische Fast-Fashion-Modehändler H&M mit einer Brand-Value von 19 Milliarden Dollar, eine Zahl, die 2016 um 24 Prozent zulegte. Dabei half, dass das Unternehmen seine Expansion weiter vorantrieb und allein im vergangenen Kalenderjahr 442 neue Stores weltweit eröffnete.

Nicht weit hinter H&M kommt Konkurrent Zara. Das spanische Unternehmen wuchs auf einen Wert von 14,4 Milliarden Dollar um 43 Prozent an. Die Gesamtverkäufe des Retailers wuchsen um 14,5 Prozent und der Nettogewinn stieg im vergangenen Jahr um 9 Prozent. Brand Finance hebt bei Zara vor allem die Flexibilität des Fast-Fashion-Modells als Erfolgsgarant hervor. Dies hilft dem Unternehmen, auf unvorhergesehene Ereignisse und Wetterveränderungen schnell zu regieren und so „floriert es aufgrund dieses Wettbewerbsvorteils.“

Louis Vuitton the most valuable luxury apparel brand

Zara überholte den Drittplatzierten des vergangenen Jahres, Louis Vuitton, der mit 13 Milliarden Dollar nun auf dem undankbaren vierten Platz rangiert. Dennoch bleibt die Marke die wertvollste unter den Luxusmarken, gefolgt von Hermès (8,3 Milliarden Dollar), Gucci (6,8 Milliarden Dollar), Donna Karan (6,6 Milliarden Dollar) und Coach, das mit 4,6 Milliarden Dollar Burberry (4 Milliarden Dollar) und Michael Kors (3,7 Milliarden Dollar) überholte.

Das Ranking nennt Marc Jacobs als am schnellsten wachsende Marke unter den 50 wertvollsten Bekleidungsmarken. Das in New York beheimatete Modelabel konnte um 84 Prozent zulegen und wird mit 1,4 Milliarden Dollar bewertet. Dies liegt zum Teil an der Restrukturierung des Labels, die auch die Einstellung der Unterlinie ‚Marc by Marc Jacobs’ beinhaltete und so eine klare Hauptlinie schuf, die ein kohärenteres Markenimage zur Folge hatte.

Die chinesische Sport- und Schuhbrand Anta wächst am zweitschnellsten. Ihr Wert stieg um 67 Prozent auf zwei Milliarden Dollar. Wenn auch außerhalb Chinas bisher unbekannt, ist die Marke neuerdings auf Expansionskurs. So wurde NBA-Spiele Klay Thompson als Kooperationspartner gewonnen und eine US-Website gelauncht.

Fotos: Nike und H&M