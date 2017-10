Tristyle übernimmt Markenrechte an Basler

Die Tristyle Mode GmbH hat die weltweiten Markenrechte des insolventen Modehauses Basler erworben. Das teilte die in München beheimatete Unternehmensgruppe am Montag mit. Über den Kaufpreis hätten der Verkäufer, die Basler Fashion GmbH, und die neue Eigentümerin der Rechte „Stillschweigen vereinbart“, heißt es in der Mitteilung.

Zum Portfolio der Tristyle-Gruppe gehören bereits die Marken Peter Hahn, Madeleine und Long Tall Sally. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben „auf klar profilierte Anbieter im Bereich Damenmode in der Zielgruppe 45+ fokussiert“. Den Kauf der Markenrechte von Basler begründete Geschäftsführer Stefan Kober folgendermaßen: „Die Marke Basler hat in der Zielgruppe der anspruchsvollen, modebewussten Kundin eine enorm hohe Strahlkraft. Durch unser Know-how in Produkt und Vertrieb für diese Zielgruppe ist es unser Bestreben, die Marke Basler wieder zu einem festen und vor allem erfolgreichen Bestandteil des deutschen Modehandels zu machen.“

Im kommenden Jahr soll eine Outdoor-Kollektion von Basler auf den Markt kommen

Mit der Wiederbelebung von Basler will die neue Eigentümerin im kommenden Jahr beginnen: „In einem ersten Schritt werden wir dem Handel dabei im Herbst/Winter 2018 eine kompetente Outdoor-Kollektion anbieten“, erklärte Kober. Eigene Basler-Ladengeschäfte werde es aber „nicht mehr geben“.

Das 1936 gegründete Modeunternehmen Basler hatte im Mai Insolvenz anmelden müssen. Weil die angestrebte Sanierung in Eigenverwaltung scheiterte, musste die in Goldbach beheimatete Firma die Einstellung des Geschäftsbetriebs beschließen.

Nun bekommt die Marke unter dem Dach von Tristyle eine neue Chance. Die Unternehmensgruppe, die seit 2015 dem Finanzinvestor Equistone gehört, zählt sich selbst zu den „führenden Modeunternehmen im Best-Ager-Segment“. Mit den Marken Peter Hahn und Madeleine erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2015/16 einen Umsatz in Höhe von 526,2 Millionen Euro. Im Sommer 2016 übernahm Tristyle auch das britische Bekleidungsunternehmen Long Tall Sally, das auf große Größen spezialisiert ist.