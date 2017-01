Vietnams Garco 10 legt 2016 um 6,4 Prozent zu

Die Garment 10 Corporation JSC, kurz Garco 10 oder Garment 10 genannt, ist einer der größten Akteure in Vietnams aufstrebender Textil- und Bekleidungsbranche. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 9000 Arbeiter und produziert rund 21 Millionen Kleidungsstücke pro Jahr, von denen 80 Prozent in die USA, EU, Japan und Hongkong exportiert werden.

Im Jahr 2016 konnte Garco 10 sein angestrebtes Jahresziel von 4 Prozent Wachstum überbieten und seinen Jahresumsatz um 6,42 Prozent steigern. Für 2017 strebt das Unternehmen ein Wachstum von weiteren 6 Prozent an.

Das Hanoier Unternehmen konnte seinen Jahresumsatz 2016 auf 2,9 Billionen Dong steigern, rund 121 Millionen Euro. Im Jahr 2017 plant es laut Generaldirektor Nguyen Thi Thanh Huyen einen Umsatz von 3,1 Billionen Dong (rund 129,5 Millionen Euro) und einen Gewinn von 62,5 Milliarden Dong (2,6 Millionen Euro).

Um sein Ziel für 2017 zu erreichen, will das Unternehmen eine Sparpolitik verfolgen, aber auch auf Produktqualität setzen, seine Produktivität verbessern und in die Unternehmensführung investieren, so Viet Nam News.

Vietnam ist unter den Top Five, was den Export von Bekleidung angeht, und wird sowohl als Produktionsland als auch als Absatzland von immer mehr internationalen Marken entdeckt, wie jüngste Entwicklungen zeigen: So hat der schwedische Bekleidungsriese H&M vor, hier in diesem Jahr die ersten Filialen zu eröffnen; die Provinz Thua Thien-Hue will Bekleidungszentrum werden und Vietnam wird generell stärker und besser .

Auch was die Arbeitsbedingungen angeht, lernt Vietnam von Bangladeschs Beispiel, wurden doch im letzten Jahr landesweite Inspektionen der Bekleidungsfabriken von der Regierung gestartet. Zudem ist das Textilbündnis in Vietnam aktiv, ein Bündnis für nachhaltige Textilien, das die Kraft und Expertise seiner Mitglieder bündeln will, um soziale, ökologische und ökonomische Verbesserungen entlang der Textil- und Bekleidungslieferkette zu erreichen.

