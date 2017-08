H&M bestätigt Termin für erste Arket-Eröffnung

H&Ms neue Mode- und Lifestyle-Marke Arket, die eigentlich im Herbst ihr Debüt geben sollte, kommt schneller als geplant. Der schwedische Modekonzern bestätigte gerade erst den Termin der ersten Filiale in der Londoner Regent Street, die am 25. August ihre Türen öffnen wird. Zudem startet die Arket-Website zum gleichen Zeitpunkt und wird zunächst 18 europäische Märkte beliefern.

“Wir freuen uns sehr, am 25. [August] zu starten und Arket der Öffentlichkeit vorzustellen. Wir haben auf diesen Tag mehr als zwei Jahre lang hingearbeitet und freuen uns, endlich unsere ersten Kunden in London beziehungsweise online in Europa zu treffen”, kommentierte Geschäftsführer Lars Axelsson.

In London wird die neue Marke im ehemaligen Banana Republic-Geschäft, an der Regent Street Nr. 224, ihr Quartier beziehen. Ein zweites Geschäft soll bereits am 1. September in Kopenhagen an der Kopmagergade 33 in einem der historischen Stadthäuser folgen. Zu beiden Geschäften wird auch ein Café gehören, dessen Speisekarte sich an der neuen nordischen Küche orientiert, die hochwertige Zutaten und eine gesunde Lebensweise verspricht.

Arket bald auch in Deutschland

In den kommenden Monaten geht es dann mit den nächsten Geschäftseröffnungen weiter - ein drittes Geschäft soll in London folgen, im Covent Garden am Long Acre 27-29; ein viertes in Brüssel an der Avenue de la Toison D'Or 15 und ein fünftes in Stockholm an der Biblioteksgatan 9. Ein sechstes ist in München geplant, allerdings wurde noch keine Adresse bekannt gegeben.

Eine Vorschau auf Artikel wie T-Shirts, Jeans, Hosen, Maßgeschneidertes, Accessoires und Taschen für Männer gibt es bereits jetzt auf der Website, arket.com, sowie T-Shirts, Strickpullover, Kleider, Mäntel und Jacken für Damen beziehungsweise Oberbekleidung und Jacken für Kinder, jedoch noch ohne Preise.

Deuscher Arket-Webshop startet Ende des Monats

Die Märkte, die Arket ab dem 25. August über seinen Webshop bedienen wird, sind Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn. Danach ist die Erweiterung auf 14 weitere Märkte - Australien, China, Hongkong, Japan, Kanada, Luxemburg, Malaysya, Norwegen, Rumänien, Schweiz, Singapur, Südkorea, Türkei, USA - geplant.

Derzeit können Interessierte sich auf eine Adressliste setzen, um bereits ab 23. August und zu reduzierten Preisen über den neuen Webshop für eine begrenzte Zeit einkaufen zu können.

Arket sieht sich als “modernen Marktplatz” und Anbieter der “idealen Alltagsuniform”. Anders als die Hauptmarke H&M setzt Arket nicht auf Fast Fashion, sondern auf “essentielle Produkte für Männer, Frauen, Kinder und das Heim”. “Ihre Aufgabe ist, Qualität durch breit zugängliche, gut gemachte und haltbare Produkte zu demokratisieren, die so entwickelt wurden, dass sie für eine lange Zeit genutzt und geliebt werden können. Die Kollektionen bestehen aus Arkets eigenen Produkten zusammen mit einer Auswahl der besten Beispiele anderer Marken”, sagt H&M über die neue Marke.

Fotos: Arket