Zalando kündigt zweite Bread & Butter by Zalando an

Nach einem geglückten Auftakt der ersten Bread & Butter by Zalando im letzten September hat der Online-Modeversandhändler jetzt die ersten Details für die zweite „Trend Show“ bekannt gegeben, die vom 1. bis 3. September 2017 unter dem Motto „BOLD“ in der Arena Berlin stattfinden wird.

Zalando hatte bereits nach Übernahme der insolventen Messe im vergangenen Jahr angekündigt, sie von Grund auf erneuern und von einer „Trade Show“ in eine „Trend Show“ umwandeln zu wollen. Dies hatte der Modeversender auch getan und die ehemalige exklusive Fachmesse in ein öffentliches Modefestival komplett mit Live-Musik, Workshops und digitalen Innovationen verwandelt. Dieses Konzept soll auch in diesem Jahr beibehalten werden und wieder wird es um Modetrends, Musik und Lifestyle gehen. Als erste Markenpartner haben bereits Adidas, Alpha Industries, Converse, Lee, Reebok und Vans zugesagt.

„Im letzten Jahr haben wir erfolgreich ein ganz neues Kapitel in der Geschichte von Zalando und Bread & Butter begonnen. Wir haben auf der Veranstaltung mehr als 20.000 Menschen mit der Mode und der Musik, die sie lieben, in Verbindung gebracht und die Inhalte durch digitale Kanäle über Berlin hinaus in 15 Länder gebracht“, erinnert Carsten Hendrich, VP Brand Marketing bei Zalando, an den Start im letzten Jahr.

„Mit unserem neuen Motto 'BOLD' wollen wir [Bread & Butter] auf die nächste Stufe bringen: Unser Ziel ist, die verschiedenen Facetten zu feiern, die die Modewelt zu bieten hat, und Technologie und Live-Kommunikationskanäle zu nutzen, um diese Plattform bei allen Modefans in ganz Europa zu etablieren“, fügt Hendrich hinzu.

Laut Zalando sollen mit der neuen Bread & Butter 2017 unter dem Motto „BOLD" Eigenschaften wie Mut, Charakter und Individualität gefeiert werden. Das Konzept lehnt somit die Idee ab, dass die Mode den Menschen diktieren solle, was sie zu tragen oder nicht zu tragen haben. „Es geht darum, den Leuten die Kraft zu geben, ihren eigenen Weg zu gehen, ihr eigenes Ding zu drehen und zu sein, wer sie sein wollen“, so Zalando in einer jüngsten Mitteilung.

Weitere Details zu Eintrittspreisen, Programm und Markenpartnern werden in den nächsten Monaten bekannt gegeben. In der Zwischenzeit können Sie hier durch Fotos und Videos Eindrücke der letzten Bread & Butter by Zalando sammeln.

Bild: FashionUnited