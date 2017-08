Amazon: neues Schuh- und Taschen-Label für Prime-Kunden

Der Onlineriese Amazon belohnt treue Kunden und Kundinnen - und stärkt gleichzeitig seine Kundenbasis. Seit Dienstag können Amazon Prime-Abonenten auf die Produkte eines neuen, eigenen Labels für Schuhe und Handtaschen names „The Fix“ zugreifen, das sich an aktuellen Designer-Trends orientiert.

„Es geht wirklich darum, unser eigenes Anliegen zu erweitern, unseren Kundinnen genau das zu geben, was sie wollen. Wir wollten mit gut verarbeiteten Schuhen zu einem unglaublichen, zugänglichen Preis anfangen, und es hat sich von da weiterentwickelt”, erklärte Kate Dimmock, Modechefin bei Amazon Fashion, die Idee hinter der neuen Linie im Gespräch mit Footwear News.

Nach dem offiziellen Launch im Gramercy Park Hotel in New York am Dienstagabend ist „The Fix“ derzeit nur für Amazon Prime-Mitglieder (und zunächst nur in den USA) erhältlich. Sie können aus einer Reihe von Schuhen und Handtaschen auswählen, die zwischen 49 und 140 US-Dollar kosten. Das Angebot wird sich nicht, wie allgemein üblich, saisonal ändern, sondern jeden Monat.

Während reguläre Amazon-Kunden und Kundinnen alle Artikel der neuen „The Fix“ -Kollektion einsehen können, können sie sie nicht ihrem Einkaufswagen hinzufügen. Stattdessen erscheint die Nachricht „Exklusiv für Prime-Mitglieder. Dieser Artikel ist für Prime-Mitglieder reserviert” mit der Möglichkeit, ein für 30 Tage kostenloses Amazon-Prime-Abo auszuprobieren.

Eine deutliche Nachricht und ein kleverer Schachzug von Amazon, kann man sich doch leicht vorstellen, dass Kunden ein Prime-Probeabo starten, nur um einen Prime-Artikel kaufen zu können. Die neue Schuh- und Taschen-Linie folgt damit Initiativen wie Prime Wardrobe , die Prime-Mitgliedern ermöglicht, Bekleidung, Schuhe und Accessoires kostenlos anzuprobieren. Dies scheint alles Teil von Amazons Plan zu sein, ein wichtiger Akteur auf dem Modemarkt zu werden. Dieses fing mit der Einführung von sieben eigenen Labels Anfang des letzten Jahres an und dem Bestreben, mit Amazon Fashion der größte Modehändler zu werden .

Auf die Frage von Footwear News, ob dieser Schritt ein Anzeichen von Amazon für eine allgemeine Ausweitung seines Schuhangebots sei, antwortete Dimmock: “Ich glaube, es ist ein wichtiges Geschäft für uns und im allgemeinen. Es ist die Idee, eine riesige Bandbreite an Auswahl bereitzustellen — und darauf zu achten, wo wir unseren Kundinnen mehr bieten wollen.”

Es sieht so aus, als würden sich Amazons Anstrengungen auszahlen, zumindest in den USA. Dort zeigte eine Kundenumfrage von Morgan Stanley in diesem Jahr, dass 46 Prozent der Befragten angaben, in den letzten 12 Monaten Bekleidung bei Amazon gekauft zu haben. Dies wurde nur von Walmart mit 60 Prozent der Befragten übertroffen. Zudem gaben 47 Prozent wahrscheinlicher Amazon-Kunden an, in den nächsten 12 Monaten mehr Bekleidung bei Amazon und weniger bei anderen Anbietern kaufen zu wollen.

Fotos: Amazon Website