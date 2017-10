Kaufhof-Mutter Hudson’s Bay sucht neuen CEO

Der kanadische Handelskonzern Hudson’s Bay Company (HBC) steht vor einem Führungswechsel. Am Freitag teilte das Unternehmen mit, dass CEO Gerald Storch seinen Posten zum 1. November aufgeben wird. Er werde zu seiner Unternehmensberatung Storch Advisors zurückkehren, erklärte HBC.

Der Konzern hat nach eigenen Angaben bereits eine Personalberatungsfirma mit der Suche nach einem Nachfolger beauftragt. Bis der gefunden ist, wird Governor und Executive Chairman Richard Baker übergangsweise die Aufgaben des CEOs zusätzlich zu seinen übrigen Posten übernehmen. Für Baker ist das nicht Neues: Er hatte den Konzern bereis vor Storchs Berufung im Dezember 2014 als CEO geführt. Unterstützen soll ihn das Führungsteam des Unternehmens, das sich aus den Leitern der einzelnen Handelskonzepte, dem Finanzchef und weiteren Managern zusammensetzt.

Über die Gründe für Storchs abrupten Rücktritt kursieren verschiedene Versionen. So war in Presseberichten von einem „Rausschmiss“ zu lesen. Der Verwaltungsrat habe die Trennung veranlasst, weil Storch nach Ansicht des Gremiums Fehler bei der Expansion in Europa gemacht habe. Im offiziellen Statement des Konzerns sind solche Vorwürfe nicht zu finden. Vielmehr dankte Baker dem scheidenden CEO ausdrücklich für „seine Leistungen in den vergangenen drei Jahren“. Storch habe unter anderem „die All-Channel-Strategie des Konzerns vorangebracht, wichtige Personalentscheidungen getroffen und Sparmaßnahmen eingeleitet“, heißt es in einer Unternehmensmitteilung.

Sonderlich gut liefen die Geschäfte von Hudson’s Bay zuletzt allerdings nicht: In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres musste der Konzern einen Verlust in Höhe von 422 Millionen Kanadischen Dollar (285 Millionen Euro) verbuchen. 2015 hatten die Kanadier ihre Europa-Expansion mit der Übernahme der deutschen Warenhausgruppe Galeria Kaufhof gestartet. Inzwischen sind sie hierzulande auch mit ihrem Konzept Saks Off 5th vertreten. In den Niederlanden ist HBC mittlerweile ebenfalls präsent: Im September eröffnete dort das erste „Hudson’s Bay“-Warenhaus.