Bijou Brigitte: Umsatzminus nach neun Monaten

Der Hamburger Modeschmuckfilialist Bijou Brigitte modische Accessoires AG hat in den Monaten Januar bis September das Umsatzniveau des Vorjahres knapp verfehlt. Das geht aus einer Zwischenmitteilung hervor, die das Unternehmen am Dienstag veröffentlichte.

Demnach kam Bijou Brigitte in den ersten drei Quartalen 2017 auf einen Umsatz in Höhe von 237,1 Millionen Euro. Das entsprach einem Rückgang um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Allerdings hatte das Unternehmen seit Jahresbeginn auch die Zahl seiner Filialen weiter reduziert: Ende September verfügte es über 1.065 Läden, Anfang Januar waren es noch 1.096 gewesen.

Nach Angaben des Einzelhändlers waren die Umsätze in Deutschland und Italien rückläufig. In Spanien verbuchte das Unternehmen bereinigt um die Anteile der inzwischen geschlossenen Filialen ein „leichtes Plus“. Zuwächse gab es in Portugal und den übrigen Märkten.