PETA wird LVMH-Aktionär, um Exotenleder zu stoppen

Nachdem die Tierschutzorganisation PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) in einer verdeckten Ermittlung die grausamen Zustände auf Alligator- und Krokodilfarmen in Vietnam, Texas und Zimbabwe aufdeckte, ist sie LVMH-Aktionär geworden, um gegen die Verwendung des Leders exotischer Tiere wie Alligatoren, Krokodile und Schlangen vorzugehen.

“Jedes PETA-Exposé der Industrie für Exotenleder hat herausgefunden, dass sensible Lebewesen in dreckigen Löchern zusammengepfercht, zerstückelt und zum Verrecken liegengelassen werden”, sagte PETA-Direktorin Elisa Allen. “PETA und unsere internationalen Partner werden LVMH durch Straßendemonstrationen und Einwänden im Sitzungssaal dazu bewegen, nicht auch nur eine Tasche, ein Uhrenarmband oder einen Schuh zu verkaufen, der aus Reptilienleder gemacht ist.”

Wie die Ermittlungen auf verschiedenen Krokodil- und Alligatorenfarmen zeigten, werden die Tiere in extrem beengten Verhältnissen gehalten, bevor sie brutal umgebracht oder sogar bei lebendigem Leibe gehäutet werden. Zwei der untersuchten Farmen sind Zulieferer einer Färberei von LVMH, dem Mutterunternehmen von Louis Vuitton.

Durch den Erwerb von Aktien des Modekonzerns hat PETA US das Recht erworben, an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen und offiziell eine Beendung der Verwendung exotischer Tierhäute zu verlangen.

PETA US hatte bereits Anfang letzen Jahres im Fall des italienischen Luxushauses Prada ähnlich gehandelt beziehungsweise im August im Fall des französischen Luxusunternehmens Hermès , um gegen den Gebrauch von Straußen- und anderem Exotenleder vorzugehen. Die britische Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin, die der Luxusmarke Hermès ihren Namen für den berühmten “Birkin Bag” leiht, hatte dieses Recht aufgrund der Erkenntnisse zurückgezogen , es dann aber doch wieder erlaubt, nachdem das Unternehmen die “ethische Behandlung von Krokodilen auf den Krokodilfarmen seiner Partner” versprochen hatte.

Bei Prada hatte PETA weniger Glück - die Tierschutzorganisation war im Mai nach Protesten vor Pradas Sitzungssaal in Mailand von der Teilnahme an der Jahreshauptversammlung ausgeschlossen worden.

Fotos: PETA US