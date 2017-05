Top 5: Die besten Lesestücke aus dem Denim-Monat April

Das sich wandelnde Gesicht der Denim-Industrie

Die Denim-Industrie unterläuft, nach vielen Verwandlungen in der Vergangenheit, derzeit eine neuerliche Transformation. Nachhaltigkeit, neue Materialien und Verarbeitungsprozesse - die gute alte Jeans ist weit gekommen, seit sei von Levi Strauss 1873 erstmals patentiert wurde. Heute ist sie eine der meist getragenen Kleidungsstücke der Welt. Grund genug für FashionUnited, ihr einen Themenmonat zu widmen. Lesen Sie hier die besten Beiträge unserer internationalen Redaktionen.

Bevor sich Denim zu dem entwickelte, was es heute ist – eine eigene Bekleidungskategorie – wurde es als Arbeiterkleidung und Notwendigkeit des Alltags betrachtet. Dann folgte die Ära der Designerjeans und der Denim-Catwalkkollektionen, die dazu beitrugen, dass für bestimmte Jeans schwindelerregende Summen ausgegeben wurden. Autor Don-Alvin Adegeest geht in diesem Artikel auf eine Spurensuche nach der Geschichte der Jeans.

Weiterlesen: FashionUnited/ Don-Alvin Adegeest

Wahre Leidenschaft für Denim: Denim.lab

Denim.lab ist eine niederländische Denim-Marke für echte Denim-Liebhaber. Sie gehört zum wachsenden Kreis der Marken, die dem trend- und preisgetriebenen Modemarkt zeitlose Produkte mit Seele und Geschichte entgegen stellen möchten. Anstatt ständig nach neuen Designs und einer immer schnelleren und billigeren Lieferkette zu suchen, folgt Gründer Sander van de Vecht seiner eigenen Nase und produziert, was ihm selbst gefällt. Sein Motto: Der Stoff kommt zuerst. Direkt von den Amsterdam Denim Days erklärt er hier, wie das geht.

Weiterlesen: FashionUnited/ Regina Henkel

Die vier wichtigsten Denim-Trends für Herbst/Winter '18/19 von der Kingpins-Messe

Amsterdam – Welche Denim-Trends werden in der nächsten Wintersaison den Markt beherrschen? Auch wenn klar ist, dass die Industrie weiterhin von Innovation und Nachhaltigkeit angetrieben werden wird, kristallisierten sich auf der vergangenen Denim-Messe Kingpins bereits einige Trends für die Herbst/Winter 2018/19-Saison heraus. Laut Amy Leverton, Gründerin von Denim Dudes, Trendforecasterin und Beraterin, blicken die Denim-Designer für ihre Inspiration in die nahe Vergangenheit. Eine Prise Nostalgie begleitet die an die 70s, 80s und 90s angelehnten Styles. Aber, so betont Leverton, die vergangenen Jahrzehnte werden nicht einfach repliziert, sondern erhalten ein modernes Update. Vintage-Silhouetten mit Patches, gestreifte Sportswear und verzierter Denim mit starken Details sollen demnach Trend werden. FashionUnited traf die Branchenkennerin auf der Kingpins und entlockte ihr die spannendsten Trends für die Saison Herbst/Winter 2018/2019.

Weiterlesen: FashionUnited/ Vivian Hendriksz

Kingpins-Messe: Alles, was Sie über das Event wissen müssen

Die Denim-Boutique-Messe Kingpins fand am 19.und 20. April erneut in Amsterdam statt. Was Sie über die Messe, die zeitgleich mit den Amsterdam Denim Days abgehalten wird, den Global Denim Award, der jährlich verliehen wird und über die Aussteller wissen sollten, erfahren Sie in unserem Zeitstrahl. Klicken Sie einfach auf ‚Start Exploring’, um loszulegen.

Weiterlesen: FashionUnited

Ein virtueller Einblick in das House of Denim | Denim City

Das House of Denim in Amsterdam ist das erste seiner Art. Es widmet sich der Handwerkskunst und Innovation rund um das Thema Denim. Die Macher der House of Denim sehen sich selbst als ein ‚Knowledge Institute’, als Wissensvermittler. Beheimatet ist das House of Denim in De Hallen, einem Hotspot im westlichen Teil Amsterdams. Mit einem eigenen Jeans-Workshop, dem 'Blue Lab', einem Archiv und einem Store ist das House of Denim in verschiedenen Bereichen Industrie gut aufgestellt. Darüber hinaus beinhaltet es die Jean School die erste Schule, die sich auf die Denim-Industrie spezialisiert hat. In diesem Artikel erhalten Sie Einblick in das einzigartige Projekt.

Weiterlesen: FashionUnited