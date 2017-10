KappAhl: Neuer Finanzchef kommt von Lindex

Der schwedische Handelskonzern KappAhl AB hat einen neuen Chief Financial Officer (CFO) gefunden. Am Dienstag verkündete das Unternehmen, dass Peter Andersson den Posten im April kommenden Jahres übernehmen wird. Anders Düring, der derzeit noch für die Finanzen des Bekleidungshändlers verantwortlich ist, hatte im Juli seinen Abschied angekündigt.

Andersson wechselt innerhalb der Branche: Derzeit ist er beim schwedischen Textilfilialisten Lindex für die Expansion zuständig, zuvor hatte er dort als Chef des Europa-Geschäfts sowie neun Jahre lang als CFO fungiert. Danny Feltmann, der CEO seines zukünftigen Arbeitgebers, erklärte, Anderssons "umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im Einzelhandel" seien eine "großartige Bereicherung" für das Unternehmen. Für die Zeit zwischen Dürings Aus- und Anderssons Einstieg sucht KappAhl aktuell noch nach einem Interims-Finanzchef. Bis der gefunden ist, wird Torbjörn Gustafsson, der Controller des Konzerns, die entsprechenden Aufgaben übergangsweise wahrnehmen.

Die in Mölndal bei Göteborg beheimatete KappAhl-Gruppe betreibt in Schweden, Norwegen, Finnland und Polen knapp 360 stationäre Filialen sowie eigene Online-Shops. Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete der Bekleidungshändler einen Umsatz in Höhe von 4,9 Milliarden Schwedischen Kronen (505 Millionen Euro).