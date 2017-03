Jetzt kauft PETA Aktien von Canada Goose

Kaum ist der kanadische Bekleidungshersteller Canada Goose Mitte des Monats an die Börse gegangen , hat er auch schon einen Aktionär, der zu seinem schlimmsten Albtraum werden könnte: die Tierschutzorganisation PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

Diese verfolgt seit einigen Jahren die Strategie, sich als Kleinaktionär in Luxus-Modeunternehmen einzukaufen, um als solcher in der Jahresversammlung eine Stimme zu haben und auf Anliegen drängen zu können, die dem Schutz der Tiere dienen.

So fing PETA im August 2015 mit dem Kauf einer Hermès-Aktie an, um von innen Druck auf das französischen Luxusunternehmens auszuüben und so eine Einstellung des Gebrauchs exotischer Tierhäute wie Krokodil- und Alligatorleder für seine Produkte zu bewirken. Im April 2016 machte PETA mit dem Kauf einer Prada-Aktie weiter, um den Gebrauch des italienischen Luxus-Modehauses von Straußenleder zu stoppen. Erst Anfang des Jahres wurde PETA zum LVMH-Aktionär , um gegen die Verwendung des Luxuskonzerns von Alligator-, Krokodil- und Schlangenleder vorzugehen.

PETA protestiert gegen Canada Gooses Verwendung von Luxusdaunen und Kojotenfell

Jetzt ist Canada Goose an der Reihe: PETA hat rund 230 Aktien des kanadischen Luxuseinzelhändlers im Wert von 4.000 Dollar gekauft, um Zugang zu der Jahreshauptversammlung zu erhalten. Die Tierschutzorganisation will so gegen die Verwendung von Luxusdaunen und Kojotenfell in Canada Goose-Mänteln und -Jacken vorgehen.

“Der Pelzbesatz an Canada Goose-Jacken stammt von Kojoten, die einen langen, qualvollen Tod in Stahlfallen erdulden müssen”, sagte PETA-Mitarbeiterin Elisa Allen in einer Erklärung auf der Website der Organisation. “Jeder, der eine dieser Jacken mit Pelzbesatz des Unternehmens kauft oder verkauft ist für das Leiden dieser Tiere verantwortlich.”

Canada Goose behauptet, die Verwendung von Tierprodukten sei Notwendigkeit statt Luxus, da das Unternehmen Jacken und Mäntel herstelle, die extremen Wetterbedingungen trotzen.

“Wir verstehen und respektieren, dass einige Menschen glauben, dass Tierprodukte niemals in Konsumgütern verwendet werden sollten, aber wir teilen diese Meinung nicht”, hieß es in einer Erklärung auf der Website des Unternehmens. “Wir verpflichten uns zu voller Transparenz, was die Herstellung unserer Produkte angeht, einschließlich der ethischen Beschaffung und dem verantwortlichen Umgang mit Tierprodukten.”

Foto: Canada Goose