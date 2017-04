Fashion Revolution Week ist in vollem Gange

Aufmerksame und verantwortungsbewusste Verbraucher werden wissen, dass mit dem Jahrestag des Rana Plaza-Unglücks auch die Fashion Revolution-Initiative beginnt. Wie auch im letzten Jahr ist sie dieses Mal wieder eine ganze Woche lang und läuft noch bis Sonntag, dem 30. April. Wie zuvor dreht es sich um die zentrale Frage “Who made my clothes?”; in diesem Jahr geht es aber auch unter dem Thema “Money, Fashion, Power” um den Weg des Geldes und die Machtstrukturen innerhalb der Lieferkette der Modebranche, die sich klar in den Löhnen der Arbeiter und dem Preis widerspiegeln, den Endverbraucher für ihre Kleidung zahlen.

“Haben Sie sich jemals gefragt, wer Ihre Kleidung herstellt? Wieviel sie bezahlt bekommen und wie ihr Leben aussieht? Bevor Bekleidung in die Läden kommt, hat sie einen langen Weg hinter sich und geht durch die Hände von Baumwollbauern, Spinnern, Webern, Färbern und Nähern. 80 Prozent von ihnen sind Frauen zwischen 18 und 24 Jahren. Viele Menschen, die unsere Kleidung herstellen, leben in Armut. Das muss sich ändern”, erklärt Fashion Revolution-Mitgründerin Orsola de Castro.

Ziel der Kampagne ist es, die Art der Verbraucher zu ändern, wie sie über die Kleidung, die sie kaufen und tragen, denken und sie dazu zu inspirieren, eine positive Veränderung in ihrem Leben vorzunehmen. Zudem sollen sie mit der Frage “Who made my clothes?” Modemarken und Einzelhändler gezielt nach der Herkunkft ihrer Kleidung befragen.

Auch in Deutschland haben Modefans und Verbraucher genug Gelegenheiten an der Aktionswoche teilzunehmen: So machte etwa ein Radwanderkino in Leipzig bereits vor dem Jahrestag den Auftakt; zudem wird an verschiedenen Orten zum Kleidertausch im Pop-up-Store aufgerufen; es gibt einen Modestammtisch und viele Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen werden in ganz Deutschland geboten. Eine Übersicht ist nach Stadt und Tag auf future.fashion/kalender aufgelistet.