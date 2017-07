Rückblick: Die besten Lesestücke des Monats Juni

Es ist wieder viel passiert. Gleich zwei große Damen des Modebusiness schockten mit Aufrufen zu Kosumverzicht und Standardisierung der Mode. Damit treffen sie einen Nerv der Generation Z, die lieber Erlebnisse als Luxusmode kauft. Der Handel möchte jedoch den Konsum lieber anregen und zwar zum Schwarzpreis und reduziert seine Ware deshalb (endlich!) später. Einen gemeinsamen Nenner finden da vielleicht neue Foodkonzepte, die Mode und Essen zusammenbringen wie die neue GQ Bar in Berlin. Lesen Sie hier eine Auswahl der Artikel unserer Redaktion aus dem Monat Juni. Darunter:

Nach Fashion-Week-Aus: Mercedes sucht sich neue Kleider

Nachdem der Autobauer Mercedes-Benz seinen Rückzug als Hauptsponsor der Berlin Fashion Week angekündigt hatte, herrschte zunächst Unklarheit über das weitere Engagement des Konzerns im Modebereich. Nun ist klar: die Stuttgarter werden sich auch in Zukunft im Rahmen ihrer Markenöffnungs-Strategie modisch engagieren.

Weiterlesen: Reinhold Koehler /FashionUnited

Berlin: Mit GQ und Patrick Hellmann zurück in die 80er

Mit Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen verdienen die Verlage immer weniger Geld, weshalb sich diese auch in diesem Jahr wieder verzweifelt nach neuen Einnahmequellen umschauen. Nun will der Gastro-Medien-Immobilien-Banken-Mischkonzern Condé Nast mit einem weiteren Restaurantkonzept in Berlin punkten: der „GQ Bar“. In Kooperation mit dem Mode-Label Patrick Hellmann Collection soll in den kommenden Monaten ein Ort entstehen, in dem sich „die souverän-coole Crowd Berlins“ (Gary Robinson, Director of Condé Nast International Restaurants) wohlfühlen soll.

Weiterlesen: Reinhold Koehler/FashionUnited

Lerneffekt: Modehandel reduziert Saisonware später

In den vergangenen Jahren konnte man den Sommeranfang meist weniger am Wetter als am Beginn der Rabattphase im Modehandel erkennen. Kaum stieg das Thermometer mal über 23 Grad, reduzierten die Händler oftmals bereits die aktuellen Sommerkollektionen. Was folgte, waren wahre Rabattschlachten, die den ohnehin gebeutelten Textilhändlern zusätzlich den Umsatz verhagelten.

Weiterlesen: Reinhold Köhler/FashionUnited

Saks Off 5th in Düsseldorf: „Der Off-Price-Markt wächst“

Nun also ist es über die Bühne. Das lange antizipierte Opening des ersten Saks Off 5th Stores in Europa ging heute morgen um 11 Uhr morgens in Düsseldorf mit dem feierlichen Durchschneiden des Bandes am Haupteingang von statten. FashionUnited traf Wayne Drummond (WD), President Saks Off 5th Europe und Berna Bartosch (BB), Chief Merchandising Officer bei Saks Off 5th Europe zum Gespräch und sah sich in dem neuen Off-Price Store um.

Weiterlesen: Barbara Russ/FashionUnited

Luxusmode? Die Generation Z macht lieber Urlaub

Die Welt der sogenannten Premiummarken war lange Zeit in Ordnung. Während sich der Modehandel im mittelpreisigen Segment täglich neuen, existentiellen Herausforderungen gegenübersah und mit schwindenden Umsätzen kämpfen musste, konnten die Luxusanbieter weiter aus dem vollen schöpfen. Luxus galt als weitgehend krisenresistent, denn reiche Kunden gab es schließlich auch in der Wirtschaftskrise. Ähnlich wie teuren Automarken, droht den Premium-Labels der Modeindustrie nun jedoch demografisches Unheil. https://fashionunited.de/nachrichten/einzelhandel/luxusmode-die-generation-z-macht-lieber-urlaub/2017062322447

Weiterlesen: Reinhold Koehler/FashionUnited

Warum die Modeindustrie die Umwelt nicht länger ignorieren kann

H&M, Nike und Asos waren unter den ersten 13 Bekleidungs-Unternehmen, die diesen Monat die Sustainable Cotton Pledge (das nachhaltige Baumwoll-Versprechen) unterzeichneten. Im vergangenen Monat kam die Industrie zusammen und bei der Denim Tradeshow Kingpins, brachten sie das Gespräch über Nachhaltigkeit ins Rollen.

Weiterlesen: FashionUnited

Lidewij Edelkoort: "Wir sollten Design standardisieren"

„Wir wollen immer etwas Neues dabei ist das eigentlich ein alter Hut. Wir sollten damit aufhören, denn Trends halten länger an“, sagt Lidewij Edelkoort, Trendforscherin. Das ist ein gewagte Aussage, insbesondere während eines Trendseminars und ganz besonders von einer Trendforscherin kommend. Lidewij Edelkoort ist bekannt dafür, mit ihren Voraussagen nicht hinterm Berg zu halten. Deshalb hat sie auch eine loyale Gefolgschaft und ihre Vorträge sind immer ausverkauft. So auch bei ihrem Vortrag 'Portraits of Fashion,' in Amsterdam.

Weiterlesen: FashionUnited / Caitlyn Terra