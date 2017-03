Rückblick: Die wichtigsten Artikel des Monats März

Der März signalisiert das Ende des Winters und den Beginn von etwas Neuem. Auch dieses Jahr war er geprägt von Auswertungen des vorangegangenen Jahres, des ersten Quartals 2017 und einem Ausblick auf die Neuerungen, Gewinner und Verlierer des Jahres 2017. Entdecken Sie hier eine Auswahl der Artikel unserer Redaktion aus dem Monat März.

Erst der Brexit, dann sein langer Schatten: zwölf Monate Achterbahnfahrt bei europäischen Einzelhandelsumsätzen

Das FashionUnited Business Intelligence Team analysiert die Entwicklung der Einzelhandelsverkäufe von Textilien, Bekleidung und Accessoires in Europa, die auch nach zwölf holprigen Monaten in 2016 nicht besser zu werden scheinen. Einzelhändler im Vereinigten Königreich, Frankreich und Belgien trifft es am schlimmstem, während ihre spanischen Kollegen die einzigen sind, die einen Lichtstreif am Horizont sehen.

Weiterlesen: Angela Gonzalez-Rodriguez/FashionUnited

2. Zalando stellt „Man Box“ für Männer vor

Dass Männer nicht unbedingt verrückt darauf sind einzukaufen, auch oder gerade wenn es um die eigenen Klamotten geht, ist kein Geheimnis. Onlinehändler Zalando will es Männern einfacher machen, ihren eigenen Stil zusammen zu stellen und an Kleidungsstücke zu kommen, die sie mögen. Deshalb hat das Berliner Unternehmen die „Man Box“ entwickelt, trendige Kleidungsstücke in fünf Styles, die Shoppingmuffel bequem von zu Hause auswählen und sich zuschicken lassen können.

Weiterlesen: FashionUnited/Simone Preuss

3. About You gewinnt Shop-Award als „Bester Online Pureplayer”

Der Online-Shop „About You“, Young Fashion-Ableger des Otto-Konzerns, wurde im Rahmen der Internet World Messe in München mit dem Internet World Business Shop-Award 2017 ausgezeichnet. In der Kategorie „Bester Online Pureplayer” kam er noch vor Zalando und ATP Autoteile auf Platz eins. Besonders überzeugte die Jury die individuelle Kundenansprache bei About You, die „quasi zur Händler-DNA“ des Unternehmens gehöre, so die Begründung..

Weiterlesen: FashionUnited / Regina Henkel

4. Mytheresa: Wie passen Online-Handel und Exklusivität zusammen?

Das Luxussegment hat naturgemäß mit dem Onlinehandel ein Problem: Nichts widerspricht der geforderten Exklusivität so sehr wie die ubiquitäre Verfügbarkeit eines Onlineshops. Mit viel Fingerspitzengefühl gelingt es dennoch. Mytheresa.com liefert den Beweis.

Weiterlesen: FashionUnited / Jan Schroeder

5. Esprit: „Wir hatten den Faden verloren”

Die Neupositionierung von Esprit fängt an Früchte zu tragen. Nach schweren Jahren scheint die Modemarke wieder aus dem Tal herauszukommen, nachdem sie sowohl die Kollektionen, das Management als auch das operative Geschäft unter die Lupe genommen hatte. „Der Ansatz ist jetzt ganz anders als vor drei, vier Jahren“, sagt Dieter Messner, General Manager für Europa, Nahost und Südamerika und seit kurzem auch für Deutschland. FashionUnited sprach mit ihm über die neuen Kollektionen, die Neupositionierung und seine Vision für die Zukunft..

Weiterlesen: FashionUnited / Anne Buis

6. Baselworld schrumpft - und weist zugleich Aussteller ab

Die wirtschaftlichen Probleme der Uhrenindustrie schlagen auf die weltgrößte Branchenmesse Baselworld durch. Die Zahl der Aussteller fiel binnen eines Jahres von 1500 auf 1300, wie Baselworld-Chefin Sylvie Ritter vor Beginn der Ausstellung am Mittwoch sagte. Einige Unternehmen seien in der schwierigen Konjunktur nicht zurückgekehrt, sagte Ritter.

Weiterlesen: FashionUnited/ Barbara Russ

7. Milliardärs-Ranking: Jeff Bezos, CEO von Amazon, hat sein bestes Jahr aller Zeiten

Für manche mag es ein hartes Jahr gewesen sein, aber für Jeff Bezos, CEO des Onlineriesen Amazon, war es das beste aller Zeiten – zumindest im Bezug auf Geld. Kein anderer Milliardär der Welt konnte vergangenes Jahr finanziell so zulegen wie Bezos, dessen Vermögen um unglaubliche 27,6 Milliarden Dollar (etwa 25,6 Milliarden Euro) anwuchs.

Weiterlesen: FashionUnited/Vivian Hendriksz

8. Modehändler klagen: Rabatte schlimmer als Online-Konkurrenz h2>

Dass es dem stationären Modehandel derzeit nicht besonders gut geht, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Es findet sich im Moment wohl kaum ein Händler, der keine rückläufigen Umsatzzahlen verkraften muss, und selbst die Flagship-Stores großer Marken finanzieren sich eher durch Zuschüsse als durch Abverkäufe.

Weiterlesen: FashionUnited /Reinhold Koehler

Fotos: Karl-Heinz Laube / pixelio.de, Zalando, Team von About You / Internet World Messe, Screenshot mytheresa Wesbite, Esprit, Jeff Bezos via Flickr,