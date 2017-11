Die besten Lesestücke des Monats Oktober

Der Oktober war modisch gesehen ein wechselhafter Monat, auch wenn das Wetter überdurchschnittlich gut war. Die FashionUnited-Redaktion beschäftigte sich dementsprechend mit mannigfaltigen Themen: Sie untersuchte Erfolgsmodelle, wie das von Dr. Martens oder Uniqlo, fragte sich, wo die spektakulären Catwalk-Shows von einst hin sind und blickte nach Marokko, auf Halloween und auch schon in Richtung Weihnachtsgeschäft. Viel Spaß beim Lesen!

Dr. Martens: durch Tradition und Expansion zum Erfolg

Gute Produkte allein reichen nicht aus, um erfolgreich zu sein - gerade über Jahrzehnte, wie viele Modemarken in den letzten Jahren feststellen mussten. Innovation, Expansion und ein solider digitaler Auftritt sind ein Muss für Marken und Einzelhändler, die zeitlos und erfolgreich bleiben wollen. FashionUnited hat die Entwicklungen der britischen Kult-Schuhmarke Dr. Martens verfolgt, um dies an ihrem Beispiel zu verdeutlichen.

Weiterlesen: FashionUnited/Simone Preuss

Wird Uniqlo größer als Zara?

Die japanische Fast Fashion-Kette Uniqlo kommt Zara ins Gehege. Die Brand, die seit 2005 zur Muttergesellschaft Fast Retailing gehört, eröffnet nun einen Store in Barcelona. Einige deuten das als Zeichen einer neuen Phase des direkten Wettbewerbs.Mit dem Startschuss für Uniqlos LifeWear in Barcelona sendet Fast Retail-Präsident Tadashi Yanai eine eindeutige Message, die auch in der Zeitung El País klar formuliert wird: Das Unternehmen will größer als Inditex werden. Yanai macht es auch nichts aus, mit Amancio Ortega verglichen zu werden: „Das ist eine Ehre. Er muss genauso stur sein, wie ich“, erzählte er der spanischen Zeitung.

Weiterlesen: FashionUnited/Don-Alvin Adegeest

Gardeur - von Innovation zu Insolvenz: die Entwicklungen der letzten zehn Jahre

Noch vor zehn Jahren meldete der Mönchengladbacher Hosenspezialist Gardeur für das Geschäftsjahr 2007 ein zweistelliges Wachstum und erstmals einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro. Jetzt muss das Unternehmen den Gürtel enger schnallen und gab am gestrigen Donnerstag bekannt, dass es ein Insolzvenzverfahren für die vier Gesellschaften der Gardeur Gruppe beantragt habe. Was ist geschehen? FashionUnited hat die Entwicklungen der letzten zehn Jahre nachgezeichnet.

Weiterlesen: FashionUnited/Simone Preuss

Weihnachtsgeschäft: Man kauft wieder stationär – nur keine Mode

Der stationäre Handel scheint wieder angesagt zu sein – zumindest im kommenden Weihnachtsgeschäft. Glaubt man einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung Deloitte, sollen die klassischen Ladengeschäfte in diesem Jahr die großen Gewinner im Saisongeschäft zu werden. Die „Deloitte Christmas Survey“ zeigt, dass ganze zwei Drittel der deutschen Verbraucher planen, ihre Geschenke hauptsächlich vor Ort zu kaufen.

Weiterlesen: FashionUnited/Reinhold Koehler

Messe Frankfurt kooperiert mit Maroc In Mode – Maroc Sourcing

Im Rahmen der marokkanischen Modemesse „Maroc In Mode – Maroc Sourcing“, die in Marrakesch am 26. und 27. Oktober 2017 stattfinden wird, will der marokkanische Textil- und Bekleidungsverband (AMITH) ein „Memorandum of Understanding“ mit der Messe Frankfurt unterzeichnen. Es soll den Grundstein für eine zukünftige Zusammenarbeit legen, deren Ziel es ist, Marokko als regionales Zentrum für Textilmessen zu positionieren und mehr afrikanische Textilproduzenten zur Maroc In Mode – Maroc Sourcing zu bringen. Marokkos Textil- und Bekleidungsindustrie etabliert sich immer weiter als wichtiges Sourcing-Land und steht bereits an siebter Stelle der internationalen Supply Chain.

Weiterlesen: FashionUnited/Regina Henkel

Mehr Drama, Baby. Wo sind die spektakularen Runway-Shows hin?

Dank Instagram kann heute jeder sich so fühlen, als säße er in der ersten Reihe bei einer Modenschau, gleich neben Anna Wintour höchstpersönlich. Doch die meisten modernen Laufstege ähneln Fließbändern voller Merchandising-Ware; sie sind kaum mehr voneinander zu unterscheiden. Vor gar nicht allzu langer Zeit war das anders: Modenschauen waren Spektakel, Happenings. Die wirklich Außergewöhnlichen darunter sind auch heute noch in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Alexander McQueen Schachbrett-Laufsteg für Frühjahr/Sommer 2005, bei dem ein Hologramm von Kate-Moss zum Gänsehaut erzeugenden Soundtrack von Schindlers Liste auf den Catwalk projiziert wurde, ist sicherlich eines der erinnerungswürdigsten.

Weiterlesen: FashionUnited/Jackie Mallon

Amazon tut sich mit Luxus- und Premiummode schwer

Die Paris Fashion Week ist gerade zu Ende. Zwischen den Showrooms kommt das Thema Amazon auf einmal auf. Die Diskussion dreht sich um Fast Fashion, Couture und Kommerz und in der Gruppe, bestehend aus Mode-Insidern, ist man ungeteilter Meinung: Niemand unter uns hat je Kleidung bei Amazon gekauft. Vor Kurzem hat das Marktforschungsunternehmen L2, das die digitale Performance von Brands untersucht, einen Bericht mit dem Titel ‚Amazon Intelligence: Fashion’ heraus gebracht. In diesem wurde festgestellt, dass der Online-Riese Ende diesen Jahres das amerikanische Kaufhaus Macy’s als weltgrößten Händler von Bekleidung überholen wird. Ein ziemlicher Coup, selbst für Amazon, das besser bekannt ist als Buch- und Gadget-Händler, aber kaum für Mode.

Weiterlesen: FashionUnited/Don-Alvin Adegeest

Glamour Shopping Week: Cui Bono?

Die Glamour Shopping-Week fand in diesem Herbst vom 29. September bis zum 7. Oktober 2017 statt. In ihrer 22. Ausgabe startete das Shoppingevent mit 25 neuen Partnermarken. Bei über 24.000 teilnehmenden Shops (Stand 2016) und 180 Partnermarken in Deutschland, Österreich und der Schweiz können Glamour-Leserinnnen und -Leser Rabatte und andere Angebote nutzen. Neben Einnahmen durch Zeitschriftenverkäufe dürfte sich das Event für die Zeitschrift auch in Sachen Anzeigenverkäufen bezahlt machen. Die Kunden bekommen Rabatte und ein spaßiges Shopping-Event. Und was hat der Handel davon?

Weiterlesen: FashionUnited/Barbara Russ

„Kreisläufe von Produkten schließen, sonst ist man weg vom Markt“

Kreislaufwirtschaft ist in der Modebranche derzeit ein sehr gefragtes Wort. Von H&M bis Sympatex, alle investieren in kreislauffähige Prozesse. Aber was ist das genau? Wir haben eine echte Expertin gefragt. Dagmar Parusel ist Biologin und seit 1998 im Hamburger Beratungs- und Entwicklungsinstitut EPEA Internationale Umweltforschung tätig, dessen Gründer Michael Braungart das „Cradle to Cradle“ (C2C) Konzept mitentwickelt hat. Auf dem C2C Konzept fußt die Idee der Kreislaufwirtschaft. Als Senior Scientist hat sie in den letzten Jahren viele textile Projekte betreut - darunter auch Puma InCycle, die erste (und leider auch einzige) kompostierbare Kollektion von Puma, die das Thema Kreislaufwirtschaft 2013 in der Mode erst populär machte. Inzwischen können auch Zertifizierungen nach dem Cradle to Cradle Certified Produktstandard durchgeführt werden und immer mehr Textilunternehmen interessieren sich für ihre Kreislauffähigkeit. Dagmar Parusel erklärt, wo wir stehen.

Weiterlesen: FashionUnited/Regina Henkel

Halloween: Das Geschäft mit der Verkleidung

Ende Oktober war es wieder so weit: Das ursprünglich keltische Fest Halloween markiert den Tag vor Allerheiligen, an dem den Toten gedacht wird. Heute ist das Fest eher als der Tag bekannt, an dem sich Scharen von Menschen in gruselige Kostüme werfen. FashionUnited sprach mit Manuela Pioch, Pressesprecherin des Berliner E-Commerce Maskworld.com über das Geschäft mit den Halloween-Kostümen, Nachhaltigkeitsbemühungen und Kostüm-Trends in diesem Jahr.

Weiterlesen: FashionUnited/Barbara Russ