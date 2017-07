Rückblick: Die besten Lesestücke des Monats Juli

Der Juli stand bei FashionUnited ganz im Zeichen der neuen Messesaison. Beginnend mit den Messen Premium, Seek, Bright, Show & Order und Panorama in Berlin setzte sich der Messemarathon in München mit der Kindermodemesse Supreme Kids und in Amsterdam mit der Modefabriek fort und endete mit der CPD in Düsseldorf. Doch auch ein paar andere Dinge sind geschehen. Lesen Sie hier die besten Lesestücke des Monats und was Sie jetzt über die Modebranche wissen sollten.

Berliner Mode Salon: Konzentrierte Qualität

Grundsätzlich ist eine Fashion Week für die Fachbesucher mit einiger Hektik verbunden – die Hatz geht von einer Modenschau zur nächsten, zwischendurch müssen auch noch die Messebesuche im Terminkalender Platz finden. Doch es geht auch anders: Schon seit 2015 ist der von Christiane Arp, der Chefredakteurin der deutschen Vogue, und Marcus Kurz, dem Inhaber der Agentur Nowadays, konzipierte Berliner Mode Salon ein willkommenes Mittel gegen den Stress, den die Modewoche in der Hauptstadt sonst so mit sich bringt.

Weiterlesen: FashionUnited/Jan Schroeder

Nike oder Adidas: Wer macht die erfolgreichsten Fußballschuhe Deutschlands?

Aktuell ruht der Ball im deutschen Fußballbetrieb – zumindest offiziell. Spieler, Trainer und Vereine bereiten sich auf die neue Saison vor, die bald starten und im Sommer 2018 in der Weltmeisterschaft in Russland gipfeln wird. Die Sommerpause wird traditionell dafür genutzt, Spieler zu transferiere und neue Sponsoren zu suchen. Auch die Kooperationsverträge mit den großen Sportartikelunternehmen werden gerne in der Sommerpause ausgehandelt – sowohl von den Vereinen als auch von den Spielern. Der Konkurrenzkampf, den die europäischen und deutschen Clubs während der laufenden Saison austragen, wird von Adidas, Nike, Puma und Co. im Juli und August geführt, und das immer erbitterter. Welcher Hersteller ist eigentlich der erfolgreichste auf dem Rasen?

Weiterlesen: FashionUnited/Reinhold Koehler

Verkorkste Saison im Textilhandel: Hoffnung auf den Schlussverkauf

Das erste Halbjahr 2017 ist im deutschen Textil- und Schuhfachhandel sehr durchwachsen verlaufen. Nach ersten Hochrechnungen gehen der Handelsverband Textil (BTE) und der Bundesverband des Deutschen Schuheinzelhandels (BDSE) davon aus, dass die Umsätze in den Textil- und Schuhgeschäften in den ersten sechs Monaten sogar leicht unter dem Vorjahresniveau lagen. Die Talfahrt des stationären Modehandels setzt sich als auch 2017 weiter fort, so dass immer mehr Händler auf ein erfolgreiches Schlussverkaufsgeschäft hoffen müssen. Viele haben bereits ordentlich rabattiert, der Rest soll am 31. Juli folgen, wenn in Deutschland der offizielle Sommerschlussverkauf beginnt.

Weiterlesen: FashionUnited/Reinhold Koehler

CEO Havaianas: 'Von Fuß bis Kopf gekleidet'

„Ein Freund bat mich einmal, ein Paar Havaianas aus Brasilien mitzubringen, und ich erinnere mich, dass ich überrascht nachfragte: ‚Was, du willst, dass ich Dir ein Paar Plastiklatschen aus Brasilien mitbringe?’ Aber als ich dort hinzog, kapierte ich, wie weit ich mich über den Einfluss dieser Marke geirrt hatte“, erzählt Guillaume Prou, Präsident und CEO von Havaianas EMEA (Europe, Middle East, and Africa) mit einem Lachen, als er seine ehemalige Vorstellung der Brand Revue passieren lässt. Die Marke aus Brasilien hat aber auch eine wirklich beachtliche Entwicklung hingelegt seit der Lancierung ihres ersten Flip-Flops vor 55 Jahren.

Weiterlesen: FashionUnited/Vivian Hendriksz

Nachhaltige Textilinnovationen: Piñatex, die vegane Alternative zu Leder

Neue Materialien, Prozesse und Techniken sind oft das Ergebnis der erfolgreichen Fusion von Mode und Technik und tragen dazu bei, die Branche in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft zu treiben. Die technologischen Entwicklungen in der Mode- und Textilindustrie sind zweifellos einer der Schlüsselfaktoren für den realen Wandel in Sachen Nachhaltigkeit, weshalb FashionUnited in dieser neuen Serie neue Materialien und innovative Prozesse untersucht, die an verschiedenen Orten der Welt entwickelt und getestet werden.

Weiterlesen: FashionUnited/Alicia Carrasco Rozas

Kingpins hautnah: Wie Gründer Andrew Olah die Denim-Industrie sieht

Kaum einer kennt den Denim-Markt wie Andrew Olah. Er gründete 2004 die Denim-Messe Kingpins in New York und hat das Konzept seither mutig in die unterschiedlichsten Märkte der Welt transportiert. Hier spricht er über seine neuen Ideen, die Zukunft der Denim-Industrie, über ewige Wahrheiten und unsinnige Fragen.

Weiterlesen: FashionUnited/Regina Henkel

Türkei: T-Shirt löst Welle von Festnahmen aus

Wer hätte gedacht, dass das Tragen eines einfachen T-Shirts eine Festnahme nach sich ziehen kann? Und zwar nicht von der Fashion Police. In der Türkei wurden in der letzten Woche 15 Menschen verhaftet, nur weil sie ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck "Hero" vor einem schwarzen Hintergrund trugen. Darunter war die Unterschrift "Heroes are immortal" zu sehen.

Weiterlesen: FashionUnited/Simone Preuss