Ist die Modelbranche gesünder geworden?

Im Juni 2015 verbat die britische Werbeaufsicht wegen „ungesunden Untergewichts“ eines Models eine Anzeige der Luxus-Modemarke Yves Saint Laurent. Die Knochen am Brustkorb der jungen Frau waren auf dem Schwarz-Weiß-Foto deutlich zu sehen und die Beine und Arme wirkten extrem mager. Eine Leserin beschwerte sich über die Werbung, die in der britischen Ausgabe des Frauenmagazins Elle erschien. Es sei unverantwortlich, ein so ungesund aussehendes Model abzulichten, fand sie. Die Advertising Standards Authority (ASA) gab ihr recht und bestimmte, dass das Bild in Zukunft nicht mehr erscheinen dürfe. Die französische Modemarke teilte die Einschätzung laut ASA aber nicht.

Die Modezeitschrift Vogue, die sich wie oben erwähnt der „Model's Health Pledge“ anschloss, beschloss bereits im Jahr 2012, künftig auf Magermodels zu verzichten . Die Chefredakteure der 19 internationalen Ausgaben der Vogue riefen die weltweite „Health Initiative“ ins Leben. Aufbauend auf der Arbeit der American Health Initiative des Council of Fashion Designers (CFDA) in den USA und des British Fashion Council in Großbritannien wollte das Modemagazin mit der Initiative dazu beitragen, ein gesundes Körperbild und -bewusstsein innerhalb der Modebranche zu schaffen.

Ein Verbot von Magermodels gibt es auch in Israel, und Italien einigte sich bereits 2006 mit den Modeverbänden auf eine Grundsatzerklärung gegen Magersucht. Auch in anderen europäischen Ländern wird das Problem immer wieder diskutiert und oft gibt es Selbstverpflichtungen von Verbänden oder Designern, auf Magermodels zu verzichten. Sicherlich stehen Models heute nicht mehr so allein dar, wie noch vor ein paar Jahren, aber die Debatte ist so lange noch nicht abgeschlossen, bis gesunde Proportionen und Maße die Norm auf den Laufstegen und in Anzeigen geworden sind. Bis dahin sollten sich Verbraucher ihrer Macht bewusst werden und von ihrem Recht Gebrauch machen, Werbung abzulehnen und entsprechende Produkte nicht zu kaufen.